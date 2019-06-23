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Росіяни заявили, що не хочуть платити за Крим: що сталося

1.6тЧитати матеріал російською

Росія в результаті санкцій втратила після анексії Криму близько $ 150 млрд, при цьому щорічно на утримання півострова витрачають 140-150 млрд руб. ($ 2,2-2,38 млрд). Тільки за минулий рік через величезні втрати число незадоволених росіян зросла в два рази.

Про це йдеться в матеріалі OBOZREVATEL. Так, ВЦВГД опублікував у травні дані про рівень підтримки глави держави-агресора. І вона становила всього лише 31,7%. До цього найнижчий показник був ще в 2005-му – 45%.

Ще одні важливі дані наводить російський "Левада-Центр". Тільки 39% опитаних росіян вважають, що анексія дала більше позитивного, ніж поганого. Ще в грудні цей показник був на рівні 67%. Водночас ще 39% вважають, що захоплення півострова рівною мірою дало як позитивні, так і негативні наслідки. У 2014 році таких було лише 15%.

Скільки Росія втратила через санкції

Скільки Росія втратила через санкції

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Що втратила РФ:

  • близько $ 150 млрд за весь час після анексії;

  • 700 російських компаній і фізосіб потрапили під санкції;

  • щорічно на Крим із загального бюджету РФ доводиться виділяти близько 140-150 млрд руб.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в мережі показали "скажений" потік українців до Криму.

Незважаючи на заяви російських ЗМІ про початок туристичного сезону в Криму, потоку бажаючих відпочити на території тимчасово окупованого півострова фактично немає.

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Читайте всі новини по темі "анексія Криму" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
анексія Криму
Місце
Україна
Тег
Крим
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Шапиро Женька
Шапиро Женька
Хватит злорадствовать! Россия самая великая и богатая страна! $150 миллиардов в её бюджете не видны. Подумаешь, 10% ВВП. Пенсионный возраст и до 75 лет не поднялся. А что в Крым не хотят ехать, так это от вольнодумства. Кто не хочет, с работы вон!
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Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
россия Банкрот! Путин разорил россию и обокрал ее!
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