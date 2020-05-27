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27 травня • оновлено в 11:41
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/ Ринки та компанії

Росія зупинила поставки газу в Європу через Польщу

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Росія повністю припинила поставки газу lj Європу по трубопроводу "Ямал - Європа". Причина – падіння попиту і цін на сировину.

Про це з посиланням на дані німецької компанії Gascade повідомив ТАСС. Поставки російського газу на польсько-німецькому кордоні почали знижуватися з вихідних і вже до ранку вівторка впали до нуля.

Увечері насоси знову запрацювали, проте вже у реверсному режимі – газ качають не з Росії на Захід, а з Німеччини до Польщі.

Падіння попиту на російський газ

Падіння попиту на російський газ

Чому газ з РФ став не потрібен

17 травня закінчилася дія довгострокової угоди між Росією і Польщею про транзит газу на Захід по польській ділянці газопроводу "Ямал - Європа". Тепер поставки ведуться на основі аукціонів – тобто ситуативно, коли у когось є потреба в якомусь обсязі газу. Їх проводить оператор ГТС Польщі – компанія Gaz-System.

У понеділок ввечері на аукціоні з постачанням протягом дня потужності польської ділянки труби зарезервовані не були. А вранці у вівторок на аукціоні було заброньовано 3,7% потужності труби. Причина – в надлишку газу на ринку Європи (і як наслідок – в падінні на нього попиту і цін).

Альтернативою для поставок газу з Росії до Німеччини залишається "Північний потік". Однак, зазначає агентство, судячи з даних оператора газопроводу, прокачування по ньому збільшено не було.

Паралель з Україною

У цій ситуації програє не тільки Росія (чий газ став не затребуваний в Європі), але і Польща. Остання із завершенням довгострокового контракту на транзит газу з РФ на Захід втратила гарантоване джерело доходу і перейшла на "разові заробітки" на аукціонах.

Іншими словами, принцип "качай і плати" тепер не працює. Як пояснював на своїй сторінці e Facebook директор "Оператор ГТС України" Сергій Макогон, спочатку російська влада планували за таким же сценарієм позбавити транзиту України, проте завдяки підписаному в кінці минулого року контракту змушена зберігати обсяги.

Як повідомляв OBOZREVATEL, ціни на газ в Європі встановили новий антирекорд : 22 травня вони впали відразу на 19% – з $45 до $34 за тисячу кубометрів. Це більш ніж удвічі менше, ніж коштує його видобуток і доставка з РФ.

27 травня Росія різко знизила прокачування газу через Польщу ("Ямал-Європа") і відмовилася від принципу "качай і плати". Спочатку російська влада планували за таким же сценарієм позбавити транзиту України, проте завдяки підписаному в кінці минулого року контракту змушена зберігати обсяги.

Почалося будівництво газопроводу Baltic Pipe, який по дну Балтійського моря з'єднає норвезькі родовища в Північному морі з Польщею через Данію. Це зміцнить незалежність її та України від поставок з Росії.

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Автор
Андрій Довгань
Теми
газопровод ринок газу
Місце
Польща
Теги
газопровод газ Газпром
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