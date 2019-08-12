Росія знайшла покупця на "кортеж Путіна": подробиці угоди

Туркменістан збирається купити всю лінійку російських представницьких автомобілів Aurus.

Про це сказав президент держави Гурбангули Бердимухамедов на зустрічі з прем'єр-міністром Росії Дмитром Медведєвим на Каспійському економічному форумі, повідомляє ТАСС.

Керівники оглянули демонстраційний екземпляр седана Aurus "Сенат" кольору lustre white (іскристий білий). Повідомляється, що автомобілі саме такого кольору збирається придбати Бердимухамедов.

Всього в лінійку Aurus (відома як "Кортеж"), за даними видання, входить чотири класи автомобілів. Крім седана, це також лімузин "Сенат", мінівен "Арсенал" і кабріолет, поки що не має назви. Очікується, що в майбутньому модельний ряд поповниться мотоциклом і кросовером.

При цьому седан Aurus, який оглядали чиновники, існує в єдиному екземплярі. Його створили для показу на економічному форумі на Каспії. На лімузині з цієї лінійки президент РФ Володимир Путін їздив під час інавгурації після виборів 2018 року.

Чиновники обговорюють російський Aurus tass.ru

У 2016 році на проект броньованого лімузина "Кортеж" з бюджету РФ було виділено 3,7 млрд руб. Загальна вартість розробки оцінювалася в 4-6 млрд руб. Ціна "президентського" лімузина складе 6-7 млн рублів (2,8-3 млн грн).

Як повідомляв OBOZREVATEL, в неділю, 21 липня, ЗМІ заявили про смерть президента Туркменістану Гурбангули Бердимухамедова. На той момент його не бачили на публіці 15 днів.

Спецслужби країни всіляко приховували інформацію про стан здоров'я та місце знаходження голови республіки.

Пізніше стало відомо, що Бердимухамедов не помер, а виїхав до Німеччини, де проходить лікування його мати.

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