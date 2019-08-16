Росія заробила на нових санкціях США: що трапилося

Через санкції США проти Ірану і Венесуели попит на російську нафту різко збільшився. В результаті РФ змогла додатково заробити не менше $ 905 млн.

Про це повідомляє видання Bloomberg. "Розрахунок базується на різниці спреда марки Urals до Brent за період в порівнянні з середнім показником за п'ять років", – відзначає агентство.

Попит на російську нафту стався за рахунок скорочення видобутку країн ОПЕК і їх партнерів після введених США санкцій. В результаті російська нафта марки Urals вийшла на регулярні торги.

Ціни на нафту

На зростання цін вплинуло загострення конфлікту між США і Іраном після атаки на нафтотанкери в Ормузькій протоці. Американська влада звинуватила в організації атак Іран, хоча доказів Пентагон надати не зміг. Після цього іранські військові збили американський безпілотник, який, за версією Пентагону, знаходився на нейтральній території, тоді як Тегеран стверджує, що він порушив повітряний простір Ірану.

Як повідомляв OBOZREVATEL, російська нафта дорожчає, хоча в цілому спостерігається обвал цін на сировину на рівні 10%. Падіння вартості нафти Brent викликане загальною негативною тенденцією на світових фінансових ринках у зв'язку з погіршенням торговельних відносин між Сполученими Штатами та Китаєм. Зокрема, Вашингтон допустив можливість введення нових мит на імпорт китайських товарів, на що Пекін відповів зниженням курсу національної валюти.

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