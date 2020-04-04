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4 квітня • оновлено в 15:20
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Росія розвалила СНД: Лукашенко накинувся із звинуваченнями на Путіна

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Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що СНД як об'єднання для вирішення важливих питань між країнами фактично втратило свій сенс. І винна у цьому Росія.

Також, на його думку, Україна більше ніколи не повернеться в подібні проросійські утворення. Про це глава держави сказав в інтерв'ю в п'ятницю, 3 квітня, передає БелТА.

Лукашенко звинуватив Росію

Лукашенко звинуватив Росію

"Останнім часом національний егоїзм, як каже Путін, поглинув усіх, зокрема і саму Росію. Нас фактично вже розірвали на частини", – дипломатично назвав винуватця президент.

Він зазначив, що країни Центральної Азії, що входять до СНД, давно вже орієнтуються на сильний Китай. "Він здорово допомагає і при тому поводиться коректно, гідно. Китай може допомогти інвестиціями і допомагає мільярдами доларів", – пояснив, як повинен вести себе "старший брат", Лукашенко.

На його думку, від СНД залишився тільки майданчик для зустрічей президентів. А ось взаємовигідну економічну роль вона вже давно втратила.

"Так, існує в якійсь мірі зона вільної торгівлі. Але ви знаєте, яка тут свобода – з вилученнями і обмеженнями, навіть в ЄАЕС, не кажучи вже про СНД. Що залишається? Мало чого", – обурився Лукашенко.

Нагадаємо, у Білорусі заявили, що у 2019 році втратили майже $330 млн через "податковий маневр" Росії. Він звільнив російських продавців нафти від частини мит.

Україна не повернеться

Також Лукашенко сказав, що не вірить у повернення України до складу СНД.

"У наш час це неможливо. Мені багато хто говорить: якщо ви, білоруси з росіянами не можете, то чого нам туди лізти. Особливо це стосується мусульманських країн. Точно так міркують політики і в Україні. Вони свою долю в основному вже пов'язали з іншим вектором", – зазначив президент.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що головна проблема його країни – економіка, і вона зараз важливіше, ніж пандемія.

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що його країна згодна стати частиною "союзної держави", якщо РФ відмовиться від свого рубля.

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Автор
Андрій Довгань
Тема
Криза в Росії
Особа
Олександр Лукашенко
Місце
Білорусь
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Одиозный Сергей
Одиозный Сергей
Что остается? Мало чего, – возмутился Лукашенко. Это он еще дипломатично - ни*уя не остается. Сотрудничать с нечудью затундренной - могут желать только незрячие глухонемые
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Всея Руси Князь
Всея Руси Князь
Подожди дед, скоро начнется голод на поволжье , приползут за картошечкой. От сруских всем надо держатся по дальше.
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Слобожанский Артем
Слобожанский Артем
ХОЗЯИH хOXЛОВ, ты рамсы попутал,лапоть винторогий.Шо у вас купить можно?????
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ХОЗЯИH хOXЛОВ
ХОЗЯИH хOXЛОВ
Всея Руси Грязь, пока что убогое территориальное образование 404 закупает продукты в России. Даже свинину))
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ХОЗЯИH хOXЛОВ
ХОЗЯИH хOXЛОВ
Пустой трёп старого маразматика. То есть, 330 млн, по разумению Бульбашенко должна была потерять Россия, а беларусы, продав продукты перегонки нефти, обвариться до зелёных соплей.
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Слобожанский Артем
Слобожанский Артем
ХОЗЯИH хOXЛОВ, ну так вы же пасть не закрывая изголяетесь какие вы кормильцы мира благородные)))))).Кидалы вы мирового уровня.Вы и благородство-понятия не совместимые
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