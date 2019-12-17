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17 грудня • оновлено в 15:50
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Росія розширила санкції проти України

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Уряд Росії розширив перелік громадян України, щодо яких вводяться санкції.

Крім того, Кабмін РФ розширив асортимент заборонених до ввезення в країну товарів з України, повідомляє ТАСС. Рішення ухвалено у понеділок, 16 грудня.

Згідно з документом, до списку внесено ще дев'ятеро людей, двоє українців з переліку виключено. Таким чином, до переліку тепер входять близько 570 чоловік.

Крім того, кабмін розширив перелік товарів, ввезення яких з України в Росію заборонено. Під заборону потрапляють кукурудзяний крохмаль, глюкоза і фруктоза, медичні повітроводи і трубки, грілки, катетери, кровоспинні джгути і ряд інших виробів медичного призначення. Також заборона поширюється на радіатори та котли центрального опалення, частини рідинних насосів.

Водночас перелік продукції, вивезення якої з Росії в Україну заборонене, доповнено регенерованими папером або картоном (макулатурою і відповідними відходами).

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Автор
Андрій Довгань
Місце
Росія
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