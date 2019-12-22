Росія пригрозила США через санкції проти "Північного потоку-2"

Росія має намір відповісти на санкції США, запроваджені проти "Північного потоку-2".

Про це заявив глава МЗС РФ Сергій Лавров в неділю, 22 грудня, передає в телеграм-каналі "Раніше всіх. Ну майже". За його словами, Кремль буде пам'ятати про санкції при вибудовуванні відносин з Вашингтоном.

При цьому він додав, що проект "Північний потік-2" буде реалізований, оскільки не дивлячись на всі погрози США, Євросоюз розуміє свій комерційний інтерес.

Лавров пригрозив США

Як писав OBOZREVATEL, США завдали нищівного удару санкціями по газопроводу Путіна, підписавши оборонний бюджет на 2020 рік, в якому також була передбачена військова допомога Україні.

Таке рішення Штатів викликало скандал в Європі, де спершу Німеччина, а потім і інші країни різко виступили проти санкцій.

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