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22 грудня • оновлено в 15:44
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Росія пригрозила США через санкції проти "Північного потоку-2"

8.5т
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Росія має намір відповісти на санкції США, запроваджені проти "Північного потоку-2".

Про це заявив глава МЗС РФ Сергій Лавров в неділю, 22 грудня, передає в телеграм-каналі "Раніше всіх. Ну майже". За його словами, Кремль буде пам'ятати про санкції при вибудовуванні відносин з Вашингтоном.

При цьому він додав, що проект "Північний потік-2" буде реалізований, оскільки не дивлячись на всі погрози США, Євросоюз розуміє свій комерційний інтерес.

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Лавров пригрозив США

Лавров пригрозив США

Як писав OBOZREVATEL, США завдали нищівного удару санкціями по газопроводу Путіна, підписавши оборонний бюджет на 2020 рік, в якому також була передбачена військова допомога Україні.

Таке рішення Штатів викликало скандал в Європі, де спершу Німеччина, а потім і інші країни різко виступили проти санкцій.

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Тема
Санкції проти Росії
Особа
Сергій Лавров
Місце
Росія
Тег
Північний потік - 2
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Петров Игорь
Петров Игорь
...не только пригрозила ,но и начала действовать в маскве срочный сбор всех таджиков дворников,все выдают лопаты и акваланги,говорят будет ответственное задание.
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Не печатайте слова ''Россия пригрозила США'' а то х.охлов кондратий хватит))))
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Захаров Дмитрий, мы тут со смеху помрем скоро!
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Петров Игорь
Петров Игорь
...надеюсь,немытые не дотумкают подать на госдеп в стокгольмский арбитраж?..хотя они такие тупые шо могут.
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