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Росія не хоче платити Україні за Крим: Москва зважилася на крайні заходи

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Росія оскаржила у французьких судах рішення міжнародного арбітражу про стягнення $1 млрд на користь українського "Ощадбанку".

Про заявили в Мін'юсті РФ, повідомляє УНН. "Арбітражне рішення за позовом ПАТ "Державний ощадний банк України" оскаржується у судах Франції. Цей розгляд триває", — сказали в міністерстві.

Там зазначили, що в процесі оскарження категорично спростовується компетенція арбітражів на розгляд подібних позовів.

"Крім того, українська сторона не сповістила Російську Федерацію в порядку, встановленому відповідними міжнародними конвенціями, про розгляд заяви про визнання і приведення цього рішення у виконання на території України", — заявляє російська сторона.

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Росія оскаржує рішення щодо

Росія оскаржує рішення щодо "Ощадбанку"

Як повідомляв OBOZREVATEL, 17 липня 2019 року Київський апеляційний суд задовольнив заяву "Ощадбанку" і дозволив компенсувати збиток, нанесений Російською Федерацією, яка конфіскувала кримські активи банку в розмірі 1,1 млрд доларів.

26 листопада 2018 року "Ощадбанк" виграв у Міжнародному арбітражі у Російської Федерації $1,3 млрд компенсації збитків через анексію Криму.

Відповідне рішення ухвалив Арбітражний суд у Парижі. Сума вимог включає вартість втрати активів у Криму, вартість втрати бізнесу і відсотки, які будуть нараховані до фактичного отримання компенсації.

Водночас перший крок у суді "Ощадбанк" зробив у липні 2015 року. Тоді держбанк надіслав офіційного листа до РФ із заявою про те, що з їхніми інвестиціями на півострові поводяться незаконно.

Також Гаазький арбітраж ухвалив позитивне рішення у справі НАК "Нафтогаз України" проти Росії за втрачені активи у Криму.

Як повідомив глава "Нафтогазу" Андрій Коболєв, сума виграшу поки не уточнюється і буде оголошена найближчим часом. Водночас НАК вимагав у Росії компенсації у розмірі 5 млрд доларів.

У Росії рішення арбітражу визнати відмовилися, посилаючись на те, що у суду нібито відсутня юрисдикція на розгляд цієї суперечки. В Мін'юсті РФ пообіцяли вжити всіх необхідних заходів, щоб інтереси Росії були представлені і захищені.

Внаслідок анексії Криму "Нафтогаз" втратив на півострові інфраструктуру для транспортування та видобутку газу й нафти, зокрема бурові установки на шельфі Чорного моря, компресорні та інші станції. Все це майно "влада" анексованого Криму "націоналізувала" одразу після анексії.

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Тема
Санкції проти Росії
Місце
Росія
Теги
"Ощадбанк" Апеляційний суд Києва
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Gibbons Jessica
Gibbons Jessica
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Питон Каа
Питон Каа
Держите шаровары шире. Все активы Крыма принадлежат крымчанам.
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Голованов Сергей
Голованов Сергей
Питон Каа, а вышки "бойко"?!?
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Kindness Nelly
Kindness Nelly
Никуда росфашисты и оккупанты не денутся. Заплатят за все украденное у Украины и это только начало.
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