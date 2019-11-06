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6 листопада • оновлено в 02:44
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"Російський стиль!" У "Нафтогазі" висміяли заяву Пєскова про транзит газу

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В "Нафтогазі" висміяли заяву прессекретаря президента РФ Дмитра Пєскова про те, що переговори Росії й України щодо транзиту газу зараз неможливі.

"Все зводиться до наступної заяви спікера Путіна Пєскова: "Жодних переговорів щодо транзитної угоди, поки ми не припинимо примусове виконання $3 млрд. в рамках завершеного арбітражу і не відмовимося від інших претензій у Стокгольмі". Ласкаво просимо на комерційні переговори в російському стилі", – написали в Twitter "Нафтогазу".

У "Нафтогазі" відповіли Пєскову

У "Нафтогазі" відповіли Пєскову

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
Поставки газу в Україну
Місце
Україна
Теги
НАК "Нафтогаз" транзит газу газ
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