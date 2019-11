"Російський стиль!" У "Нафтогазі" висміяли заяву Пєскова про транзит газу

В "Нафтогазі" висміяли заяву прессекретаря президента РФ Дмитра Пєскова про те, що переговори Росії й України щодо транзиту газу зараз неможливі.

"Все зводиться до наступної заяви спікера Путіна Пєскова: "Жодних переговорів щодо транзитної угоди, поки ми не припинимо примусове виконання $3 млрд. в рамках завершеного арбітражу і не відмовимося від інших претензій у Стокгольмі". Ласкаво просимо на комерційні переговори в російському стилі", – написали в Twitter "Нафтогазу".

So it boils down to this: no transit deal negotiations until we stop enforcement of $ 3bn under a completed arbitration and drop other claims in Stockholm - Putin's speaker Peskov. Welcome to commercial negotiations, Russian style 😂 pic.twitter.com/ANcUkyFctt