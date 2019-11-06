"Російський стиль!" У "Нафтогазі" висміяли заяву Пєскова про транзит газу

В "Нафтогазі" висміяли заяву прессекретаря президента РФ Дмитра Пєскова про те, що переговори Росії й України щодо транзиту газу зараз неможливі.
"Все зводиться до наступної заяви спікера Путіна Пєскова: "Жодних переговорів щодо транзитної угоди, поки ми не припинимо примусове виконання $3 млрд. в рамках завершеного арбітражу і не відмовимося від інших претензій у Стокгольмі". Ласкаво просимо на комерційні переговори в російському стилі", – написали в Twitter "Нафтогазу".
So it boils down to this: no transit deal negotiations until we stop enforcement of $ 3bn under a completed arbitration and drop other claims in Stockholm - Putin's speaker Peskov. Welcome to commercial negotiations, Russian style 😂 pic.twitter.com/ANcUkyFctt- Naftogaz of Ukraine (@NaftogazUkraine) 5 листопада 2019 р.
У "Нафтогазі" відповіли Пєскову
Як повідомляв OBOZREVATEL:
28 лютого 2018 року Стокгольмський арбітражний трибунал виніс рішення на користь НАК "Нафтогаз України" за більшістю важливих питань в суперечці з "Газпромом".
29 серпня 2019 року стало відомо, що "Газпром" вніс на рахунок Високого суду правосуддя Англії і Уельсу 345 мільйонів доларів забезпечувальних платежів в рамках суперечки з НАК "Нафтогаз України" у Стокгольмському арбітражі.
Борг "Газпрому" перед "Нафтогазом" за невиконане рішення Стокгольмського арбітражу виріс на $250 млн. Таким чином, Росія зобов'язана виплатити Україні вже $2,817 млрд.
Міністр енергетики Олексій Оржель заявив, що Україна готова до зупинки транзиту російського газу, який можливий з 1 січня 2020 року.
Окружний суд Амстердама за заявою "Нафтогазу" дав дозвіл на арешт акцій компанії South Stream Transport BV. Це дочірня компанія "Газпрому".
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