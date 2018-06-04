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Російські олігархи захотіли продати відомий ТРЦ в Києві

2.2тЧитати новину російською

Компанія "ТПС Нерухомість", підконтрольна російським бізнесменам Ігорю Ротенбергу, Олександру Пономаренко та Олександру Скоробогатько, веде переговори з українським інвестфондом Dragon Capital щодо продажу ТРЦ Ocean Plaza в Києві.

Переговори знаходяться на просунутій стадії, однак угода поки не закрита, повідомляє "Комерсант".

"Потенційний покупець шукає кредитора. Це вимагає часу, оскільки у місцевих банків є проблеми з ліквідністю", - заявило джерело видання.

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Актив російська компанія може продати за 270-315 млн доларів. Приблизно в таку ж суму об'єкт оцінювався шість років тому, коли ТПС вийшла на український ринок.

При цьому в "ТПС Нерухомість" не відповіли на запит журналістів. В Dragon Capital від коментарів відмовилися.

Раніше OBOZREVATEL писав, як Ротенберг наживається на Україні.

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Тема
Санкції проти Росії
Особа
Аркадій Ротенберг
Місце
УкраїнаКиїв
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