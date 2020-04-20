Російська нафта Urals впала слідом за американською

У понеділок, 20 квітня, слідом за обвалом ціни на нафту марки WTI різко знизилася і вартість російської Urals.

Так, ціна російської нафти за станом на 22:00 (за київським часом) встигла впасти нижче нуля – до мінус 2 доларів за барель.

Ілюстрація

Скріншот

"Сьогоднішнє падіння цін на нафту не має собі рівних від моменту видобутку першого бареля в 1860 році", – зазначили на Telegram-каналі "Протесты в мире".

Основна причина обвалів цін пов'язана з тим, що 21 квітня закінчується травневий ф'ючерс на нафту WTI – ті, хто не встиг продати його, повинні будуть отримати фізичну нафту, яку нікуди поставляти через заповнені сховища.

Нагадаємо, WTI встановила історичний антирекорд, знизившись в ціні до -40 доларів і продовживши падіння.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У березні на країни-учасники ОПЕК+ не змогли продовжити домовленості з видобутку. В результаті ціни на нафту обвалилися більш ніж удвічі з початку року й побили рекорди 18-річної давності.

Країни ОПЕК+ у результаті домовилися з Мексикою, схваливши найбільше в історії скорочення видобутку нафти – на 9,7 млн барелів на добу. Угода почне діяти з 1 травня.

Зі свого боку президент США Дональд Трамп заявив, що країни ОПЕК прагнуть скоротити видобуток нафти на 20 млн барелів.

Укладення нової угоди про скорочення нафтовидобутку не врятує бюджет Росії від різкого обвалу фінансових надходжень, які забезпечуються за рахунок експорту нафти. У травні розмір експортного мита впаде до мінімуму з 2002 року.

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