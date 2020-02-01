Різниця в три рази: стало відомо, хто найбільше заплатить за газ в Україні

В Україні абонплата на газ відрізняється, залежно від регіону. Найбільше платять у Львові ( "Спектргаз") – 1,99 грн за куб. Одна з найнижчих цін – в Києві – всього 28 коп. за кубометр.

Як говориться в рішенні НКРЕКП, жителі Дніпра платять за кожен куб абонплату в 1 грн. Це більш ніж в 3 рази вище, ніж тариф в столиці.

Відзначимо, українці з 1 січня вносять абонплату на газ. Якщо раніше витрати на транспортування включали в загальний тариф, то зараз приходять дві платіжки. Одна за газ як товар, а друга за його доставку.

gazpravda.com.ua Абонплата за газ

Новини Українці протестують проти двох платіжок за газ

І незалежно від того, споживаєте блакитне паливо, так чи інакше доведеться платити за його доставку. Вартість – від 0,28 до 1,99 грн за куб, залежно від регіону. Це на 46% дорожче, ніж в минулому році. І вже влітку тариф піднімуть ще на 20%.

Розмір абонентської плати вважається виходячи із споживання за минулий рік (з 1 жовтня 2018-го по 30 вересня 2019-го). Весь газ в кубометрах, які витратили, множать на тариф і ділять на 12 місяців. Те, що вийшло – абонплата.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Російський "Газпром" після декількох місяців переговорів уклав із українським "Нафтогазом" новий контракт на транзит газу.

Крім того, була досягнута домовленість про те, що Росія заплатить 2,9 млрд доларів за рішенням Стокгольмського арбітражу, а Україна відмовиться від подальших позовів проти "Газпрому".

Водночас віцепрем'єр-міністр Росії Дмитро Козак назвав виплату $2,9 млрд Україні "краплею в морі" проти відмови від подальших претензій.

"Газпром" виплатив Україні 2,9 млрд доларів.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!