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22 лютого • оновлено в 16:47
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/ Ринки та компанії

Ринок землі: затримка з ухваленням закону обійдеться Україні в $400 млн – ЗМІ

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Затримка з прийняттям закону про ринок землі може обійтися Україні мінімум в $400 млн.

Причина в тому, що від цього документа залежить отримання кредиту від МВФ, а також близько $1 млрд від Світового банку і 500 млн євро допомоги від Євросоюзу. Без цих грошей Україні доведеться шукати кошти у інших місцях – і під великі відсотки, повідомляє ThePage.

Як відомо, глава фракції "Слуги народу" Давид Арахамія заявив, що розгляд законопроекту про ринок землі в Україні в другому читанні може розтягнутися на 2,5-3 місяці.

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Сайт нагадує, що в травні Мінфін повинен буде повернути $1 млрд боргу за так званим "кредитом Байдена" (ці гроші були отримані в 2016 році під держгарантії США під мінімальні 1,8%). Якби зараз у нас вже був перший транш МВФ, то повернути цей $1 млрд гарантій вдалося б всього під 3% річних.

Ринок землі в Україні

Ринок землі в Україні

ThePage з посиланням на джерело в Мінфіні пише, що тепер, ймовірно, міністерству доведеться позичати таку суму на ринку. "Єврооблігації під цю позику доведеться випускати як мінімум під 7% річних на 10 років. Різниця за відсотками між кредитом МВФ та облігаціями – 4%. Або мінімум $400 млн за 10 років. Крім того, відсутність кредиту МВФ також ускладнить вихід на зовнішні ринки приватним компаніям", – йдеться в публікації

Журналісти відзначають, що також Україна може втратити й чималі інвестиції. "Обсяг землі, який може бути в одних руках, буде скорочено до 10 тис. га. А іноземні компанії і банки не зможуть отримувати цю землю ні у власність, ні в заставу. Це закриває для ЄБРР кредитування аграріїв під заставу землі. Багато іноземних і українських компаній, які збиралися вкласти гроші в покупку землі і нові виробництва, відстрочили свої плани", – відзначають автори.

Наслідком цього може стати удар по планами Мінекономіки. Справа в тому, що у Стратегії економічного зростання, яку презентував глава міністерства Тимофій Милованов, роль чи не головного прискорювача зростання відводиться саме ринку землі.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Фінальне голосування у Верховній Раді за закон про вільний продаж землі в Україні очікується не раніше, ніж у березні.

  • Згідно із законопроєктом, сільгоспземлі зможуть купувати громадяни України, юридичні особи, зареєстровані в Україні, територіальні громади та держава.

  • Ринок землі може приносити в бюджет України від $700 млн до $1,5 млрд щорічно. Йдеться як про оренду, так і про продаж.

  • У партії "Слуга народу" очікують, що за три-чотири роки після відкриття ринку землі в Україні вартість одного гектара складе щонайменше 5-6 тис. євро, а в 2026-2027 році – до 10 тис. євро.

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Автор
Андрій Довгань
Теми
кредитування України Ринок землі в Україні
Особи
Давид Арахамія Тимофій Милованов
Місце
Україна
Теги
Міністерство економічного розвитку і торгівлі України макрофінансова допомога Європейський Союз кредит ЄБРР МВФ
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Chekurda Taras
Chekurda Taras
Почему нам внешние кредиторы диктуют внутреннюю политику. Завтра скажут новые требования, послезавтра ещё новые... Не должно быть так
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Dehtyaryov Ilya
Dehtyaryov Ilya
Капризы рагулей слишком уже дорогие.
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Franta Bonanta
Franta Bonanta
Тощо щодо готовьте очко
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