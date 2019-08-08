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Ринок землі відкриють: Зеленський назвав дату запуску масштабної реформи

16.8т Читати матеріал російською

Президент України Володимир Зеленський заявив про плани провести в Україні земельну реформу, що дозволить відкрити ринок землі в 2020 році.

Про це глава держави повідомив, підбиваючи підсумки українсько-турецького бізнес-форуму.

"У цьому році ми обов'язково проведемо земельну реформу. І вже в наступному це дозволить створити ринок землі на 40 млн га, яка є однією із кращих у світі за своєю якістю", – сказав Зеленський.

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Він додав, що в Україні вже є турецькі компанії, які володіють землею.

"Сподіваюся, таких компаній стане набагато більше, особливо в південній частині України, де є потреба у створенні й розвитку меліоративних систем. Тут ми також розглядаємо можливості для державно-приватного партнерства", – зазначив президент.

Зеленський висловився про ринок землі

Зеленський висловився про ринок землі

Як повідомляв OBOZREVATEL, закони про ринок землі в Україні можуть бути ухвалені до кінця 2019 року. Такі плани є у ймовірного кандидата в прем'єр-міністри України Олексія Гончарука.

У кінці липня заступник голови Офісу президента Гончарук повідомив, що зараз ведуться переговори зі Світовим банком щодо моделі відкриття ринку сільгоспземель в Україні. За його словами, "якщо цього не буде зроблено в цьому році, то в подальшому реалізувати це буде досить складно".

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Тема
Ринок землі в Україні
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
Теги
мораторій на землю ринок землі земельна реформа
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Северг Олег
Северг Олег
Фу ! отлично ! Наконец то ! Ради этого всё и затевалось. А вы думали зачем этнический еврей шёл в президенты страны где даже его личная охрана на половину в татухах со свастиками и портретами Гитлера ? Мио на Донбассе устанавливать ? Хаха.... Вот за этим он и шёл. И кстати, это как не печально для нас русских видеть что нашу древнюю землю теперь распродадут, всё же есть большой плюс - сменится собственник страны и придут немцы, китайцы и прочие те у кого есть деньги, а у них нет тех тараканов что у украинцев. Они быстро поймут где есть свободный рынок и с кем нужно налаживать отношения. Для всех будет только плюс.
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Чан Джеки
Чан Джеки
ИНСТИТУТЫ ДОЛЖНЫ ДАВАТЬ СОВЕТЫ ПО ЗЕМЛИ А НЕ КЛОУН.ТЫ КАКОЕ ЕМЕЕШ ОТНОШЕНИЕ К ЗЕМЛЕ ЖИД-ДА НИКАКОГО.ТЕБЯ ИНТЕРИСУЮТЬ БАБКИ.ТАК ПОЕДИШ В ТРЮСЕЛЯХ В 95 КВАРТАЛ.
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Mega Death
Mega Death
Я же писал давно, что украинцам независимость нужна была лишь для того , чтоб продать всё новому хозяину)))
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