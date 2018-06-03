Коли Україна дозволить продаж землі: можливі терміни та головні ризики

В Україні є передумови для того, щоб запустити ринок землі сільськогосподарського призначення до президентських виборів 2019 року.

Про це розповів в ефірі ObozTV консультант Світового банку з питань земельних відносин Денис Нізалов.

На питання, чи можливий запуск ринку землі в наступному році, Нізалов відповів: "Це абсолютно реально. У нас є час, щоб відкрити оборот землі ще до президентських виборів. Це був би дуже бажаний результат для України, тому що цим обмеженням ми не тільки обмежуємо власників, а й інвестиції в аграрний сектор".

За словами експерта, реформа дозволить запустити позитивні зміни в сільській місцевості, а від її відсутності втрачають, перш за все, землевласники.

"Ті, хто здає свою землю в оренду, при відсутності вільного обороту втрачають у вигляді заниженої орендної плати. На кінець 2017 року рівень орендної плати в Україні був 50 доларів за гектар. Це чи не найнижчий показник у Східній Європі. При цьому якість грунтів і кліматичні умови в Україні є найкращими. За найкращу землю наші землевласники отримують найнижчу орендну плату. Коли відкриється ринок землі, її ціна буде відповідати якості", - заявив він.

Нізалов зазначив, що в українському законодавстві вже існують обмеження на купівлю землі для іноземців.

"У Земельному кодексі чітко прописано, що іноземці не мають права набувати у власність землі сільськогосподарського призначення... Ця норма вже існує", - підкреслив він.

Консультант Світового банку також назвав головні ризики земельної реформи.

"Є кілька об'єктивних ризиків, про які всі знають. Це можлива концентрація земель або штучний обвал цін. Цьому можна завадити шляхом введення запобіжників - встановлення максимального розміру землі у власності фізичної або юридичної особи або за рахунок встановлення мінімальної ціни на перші рік-два-три після відкриття ринку землі. Ці два запобіжники дозволять уникнути більшості ризиків", - заявив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Європейський суд з прав людини зобов'язав Україну скасувати повний мораторій на продаж землі. В ЄСПЛ дійшли до висновку, що мораторій на продаж землі порушує право власності українців.

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