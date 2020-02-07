"Із цим жартувати не можна!" Кравчук назвав загрози продажу землі в Україні

Перший президент незалежної України Леонід Кравчук виступив проти скасування мораторію на продаж землі.

Свою думку він висловив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" в п'ятницю, 7 лютого (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Із землею жартувати не можна. Це корінне питання, це душа українського народу. Вона дає нам силу, дала коріння українське", – заявив політик.

Леонід Кравчук Скрін відео

Він додав, що земля – це безпека України. "Землю можна захопити двома шляхами: силою або купити. І ви будете наймитом на чужій землі", – сказав Кравчук.

Він наголосив, що правові аспекти цього питання поки не вирішені до кінця.

"Я знаю, що Україна повинна зробити прорив. Я знаю, що українська влада повинна зробити все, щоб цей прорив стався... Я хочу, щоб владі це вдалося. Але я не буду мовчати, коли влада буде робити дурниці", – заявив Кравчук. Як стверджує він, вільного ринку землі немає в жодній країні.

Ведучий ток-шоу Савік Шустер також процитував частину звернення Кравчука, ексголови Верховної Ради Олександра Мороза і першого прем'єр-міністра України Вітольда Фокіна щодо скасування мораторію:

Скрін відео

Пропонуємо подивитися уривок ефіру:

Як писав OBOZREVATEL, глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що Верховна Рада найближчим часом не зможе запустити ринок землі в Україні.

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