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8 лютого • оновлено в 07:53
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"Із цим жартувати не можна!" Кравчук назвав загрози продажу землі в Україні

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Перший президент незалежної України Леонід Кравчук виступив проти скасування мораторію на продаж землі.

Свою думку він висловив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" в п'ятницю, 7 лютого (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Із землею жартувати не можна. Це корінне питання, це душа українського народу. Вона дає нам силу, дала коріння українське", – заявив політик.

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Леонід Кравчук

Леонід Кравчук

Скрін відео

Він додав, що земля – це безпека України. "Землю можна захопити двома шляхами: силою або купити. І ви будете наймитом на чужій землі", – сказав Кравчук.

Він наголосив, що правові аспекти цього питання поки не вирішені до кінця.

"Я знаю, що Україна повинна зробити прорив. Я знаю, що українська влада повинна зробити все, щоб цей прорив стався... Я хочу, щоб владі це вдалося. Але я не буду мовчати, коли влада буде робити дурниці", – заявив Кравчук. Як стверджує він, вільного ринку землі немає в жодній країні.

Ведучий ток-шоу Савік Шустер також процитував частину звернення Кравчука, ексголови Верховної Ради Олександра Мороза і першого прем'єр-міністра України Вітольда Фокіна щодо скасування мораторію:

"Із цим жартувати не можна!" Кравчук назвав загрози продажу землі в Україні

Скрін відео

Пропонуємо подивитися уривок ефіру:

Як писав OBOZREVATEL, глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що Верховна Рада найближчим часом не зможе запустити ринок землі в Україні.

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Читайте всі новини по темі "Ринок землі в Україні" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Богдана Васильченко
Теми
Ринок землі в Україні Мораторій на продаж землі Свобода слова Савіка Шустера
Особи
Леонід Кравчук Савік Шустер
Місце
Україна
Теги
видео політика
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Киевский Ярослав
Киевский Ярослав
Лейба Блюм знает как разворовывать государственные активы
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lipatov serega
lipatov serega
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Фантомаск Разбушевальцман
Фантомаск Разбушевальцман
это тоже,одна из реальных причин и целей майдана,земля,как и во.й.на.
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