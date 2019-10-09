Продаж землі іноземцям: аграрії висловили Зеленському свої побоювання щодо реформи

Президент України Володимир Зеленський обговорив скасування мораторію на продаж землі з представниками аграрної галузі.

Зустріч відбулася в Офісі президента з ініціативи аграріїв, передає прес-служба відомства.

В обговоренні взяли участь представники всеукраїнських аграрних громадських організацій, галузевих асоціацій, фермерських господарств із різних регіонів України, малих і великих аграрних підприємств.

На зустрічі також були присутні прем'єр-міністр України Олексій Гончарук, міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов, уповноважений президента із земельних питань Роман Лещенко, керівник Офісу президента Андрій Богдан.

Зеленський заявив, що готовий вислухати позиції присутніх щодо проведення земельної реформи. Для якісного впровадження реформи в Україні, як підкреслив президент, важливо не тільки вивчити досвід інших країн, а й вислухати думки тих, хто безпосередньо працює на землі.

Колаж

Учасники зустрічі розповіли про свої застереження і побоювання щодо того, як буде розвиватися ситуація після скасування мораторію. Вони підтримали поетапне введення ринку землі, коли на першому етапі право придбати ділянки буде надаватися виключно українцям, а іноземці отримають таку можливість тільки на останньому етапі реформи.

Богдан висловив думку про те, що легалізація обороту земель сільськогосподарського призначення дасть поштовх до залучення додаткових міжнародних інвестицій в аграрну галузь.

Зустріч з аграріями president.gov.ua

"Щоб тут побудували великі заводи, які будуть переробляти продукцію, на яких будуть працювати тисячі робітників, і щоб ви продавали продукцію з доданою вартістю, – щоб це зробити, привести сюди іноземців і побудувати ці заводи – це дати їм можливість у певній формі володіти цією землею", – пояснив він, відзначивши, що форма такого володіння ще буде обговорюватися.

На зустрічі також вказали на необхідність забезпечення доступних кредитів для малих і середніх фермерських господарств.

Окремо було обговорено питання площ земельних ділянок, які буде мати можливість придбати фізична особа або фермерське господарство, і необхідність недопущення монополізації ринку сільськогосподарської землі.

Крім того, наголошувалося на важливості прийняття антирейдерського законодавства. Підводячи підсумки зустрічі, Зеленський зазначив, що взяв до уваги всі точки зору.

Зустріч з аграріями president.gov.ua

Нагадаємо, нещодавно депутати партії "Слуга народу" внесли до Верховної Ради законопроект, що дозволяє продаж землі несільськогосподарського призначення іноземцям.

При цьому, згідно із соціологічним опитуванням групи "Рейтинг", всього 19% опитаних підтримують введення продажу землі сільськогосподарського призначення. 73% – проти цієї ініціативи, 8% – не визначилися.

Що стосується продажу землі сільськогосподарського призначення іноземцям, то таку ініціативу підтримують тільки 13% опитаних. Проти – 81%.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

20 вересня Мінекономрозвитку опублікувало законопроєкт про ринок землі в Україні. Його збираються запустити вже восени 2020 року.

Згідно з цим документом, право власності на сільгоспземлі зможуть купувати громадяни України, юридичні особи, зареєстровані в Україні, територіальні громади й держава.

Ринок землі може приносити в бюджет України від $700 млн до $1,5 млрд щороку. Йдеться як про оренду, так і про продаж.

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