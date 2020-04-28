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28 квітня • оновлено в 12:57
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З'явилася реакція соцмереж на скандал із рестораном Тищенка "Велюр"

1.9т
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Ресторан нардепа від "Слуги народу" Миколи Тищенка, що відкрито працює під час карантину, потрапив під шквал критики в соціальних мережах. Одні користувачі назвали це "бенкетом під час чуми", інших цікавить, як тепер влада вмовлятиме інших підприємців не працювати й зазнавати збитків.

OBOZREVATEL зібрав найцікавіші думки щодо цього.

Скандал з Миколою Тищенком

Скандал з Миколою Тищенком

"Жлобство з нахабством і вседозволеністю"

"Ресторан працює. Не для всіх. Для віп-персон. Для "своїх". Для настільки "своїх", що за годину туди заходить з десяток людей. І це в той час, коли увесь адекватний ресторанний бізнес зачинений на карантин. Хтось несе великі збитки, хтось вже втратив бізнес. Жлобство, міксоване з нахабністю і відчуттям вседозволеності", – поділилася враженнями авторка розслідування про ресторан журналістка "Бігус.Інфо" Анастасія Усенко.

Перед бідою не всі рівні

"Не уявляю, як після цього влада збирається вмовляти підприємців та фермерів терпіти, нести збитки і дотримуватися карантину", – задався питанням блогер Денис Казанський.

"Такі, як Тищенко, у підсумку і виграють від такого "карантину". Поки інші підприємці будуть проїдати ресурси і зикривать бізнес, Тищенко непогано наварить у відсутності конкурентів. А потім, після закінчення пандемії, ще й купить знецінені бізнеси тих, хто не зміг пережити кризу і розорився. Зручно, чи не так?", – додав Казанський.

Своїм все, іншим карантин

З'явилася також реакція нардепа від "Європейської солідарності" Олексія Гончаренка. Він звинуватив владу в тому, що вона закриває очі на порушення своїх партійців.

"Тищенко однозначно чемпіон зі свинства в Зе-команді. Знахабнілий від влади і безкарності, він прямо в центрі Києва влаштував бенкет під час чуми в своєму ресторані. Своїм все, іншим карантин. Це апогей злодійкуватої влади", – вважає Гончаренко.

А ось колишній нардеп Борислав Береза з цього приводу дивується – а чому все дивуються, хіба вони від нової влади очікували чогось іншого?

"Адже це було передбачувано. І я не розумію вашого подиву те, що сталося. А якщо реально, що вас все ж здивувало в сюжеті від журналістів Bihus.info? Те, що нардепи мали вас на увазі і клали на вашу думку? Або те, що нардепи з #моносброда і Тоша Яценко брешуть в очі журналістам? А може ви шоковані тим, що вони не дотримуються законів, за які самі і проголосували? Або вас дивує те, що нардеп, який раніше був сценаристом 95-го кварталу, під час засідання ВР вибирав і замовляв собі Ягуар, на якому приїхав в ресторан "Велюр" під час карантину? Не треба. Це зайве", – написав Береза.

Тепер, за його словами, від "слуг" будуть страждати і ті, хто їх вибрав, і ті, хто за них не голосував.

"І це ж ваш вибір. Або вам за нього вже соромно? у будь-якому випадку ви черговий раз побачили що обрали. Як то кажуть у приказці: "Купили? Їжте! Не обляпайтесь!", – вважає Береза.

Справжнім показником ефективності влади в цій ситуації буде, чи випишуть штрафи по 17 тисяч гривень всім порушникам.

"Ми бачимо, що якщо ви пішли купатися в Гідропарку, то вам випишуть штраф, а якщо нардепи і інша "прислуга" йдуть в ресторан під час карантину, то... Ось і подивимося, що буде і так ці тварини рівніші за всіх нас. і не сваріться сильно. Просто запам'ятовуйте все це і робіть висновки! Робіть!", – закликав колишній нардеп.

"Ми всі з вами лохи"

Політолог Сергій Таран також у Facebook написав, що те, що трапилося з рестораном Тищенка – закономірно.

"Все закономірно – разом із совковим світоглядом повертається подвійна совкова мораль. Для себе - відритий ресторан Тищенка, для решти – закриті бізнеси, торгівля, транспорт. Для друзів 95-го кварталу - можна все, для інших – є закон. Точніше – беззаконня. Для виборчих "відосиків" – набір слів про конкурси і "проти кумівства", для себе – призначення поза конкурсом і квартальство. Для себе VIP палати в Олександрівській лікарні, для інших – лікарі без вивезених "слугами" масок та казки про китайські літаки з сотнями тисяч тестів. "Одні слова для вулиць, інші для кухонь". Вони кажуть, що "ми всі з вами президенти". А насправді вони вважають, що "ми всі з вами лохи", – написав Таран.

"Рік тому на що сподівалися?"

Активно обговорюють подію і читачі OBOZREVATEL у Facebook.

"До чого стільки слів? Рік тому на що сподівалися? Куховарка керуватиме державою? Була влада, яка думала тільки про себе. Але прийшли нахабні, безпринципні, нічим не гребують і знищують всіх незгодних на чолі з великим Відосіком. І навіть не видно світла в кінці тунелю", – написав користувач Олександр Султан.

Коментарі читачів "Обозревателя"

Коментарі читачів "Обозревателя"

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше журналісти зняли, як в заклад "Велюр" на Хрещатику, яке належить Тищенку, приїжджають політики і представники олігархів.

Депутат "Слуги народу" Микола Тищенко спростував інформацію про те, що його елітний ресторан "Велюр" працює всупереч введеним в Україні карантину. На своїй сторінці в Instagram він написав пост, в якому звинуватив журналістів "Бігус.Інфо" в продажності.

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Автор
Андрій Довгань
Тема
Скандали навколо "Слуги народу"
Особи
Денис Казанський Сергій Таран Олексій Гончаренко Борислав Береза Микола Тищенко
Місце
Україна
Тег
Ресторан "Велюр"
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Економіка Ринки та компанії

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