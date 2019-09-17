Рекордний стрибок цін на нафту: аналітик розповів, чи подорожчає бензин в Україні

Різкий стрибок цін на нафту (на 9,1%) не вплине на вартість бензину на українських АЗС.

Основна причина – зростання вартості чорного золота компенсується зміцненням гривні, розповів OBOZREVATEL аналітик Максим Пархоменко. "За рахунок високих мит, які розраховуються у євро, частка нафти у процесі ціноутворення бензину не перевищує 60%. У зв'язку з цим ціна бензину не відчує цих змін. А якщо вони і будуть, то сильна гривня їх нівелює", – прогнозує аналітик.

Новини Цены на нефть могут побить рекорд

Ціни на нафту еталонних марок зросли в ході азійських торгів після вибухів і пожеж на саудівських нафтових об'єктів. Зокрема вартість ф'ючерсів Brent на лондонській біржі ICE Futures досягла 66,21 долара за барель, що на 9,1% вище за рівень закриття попередньої сесії. У перші миті після відкриття торгів зростання склало 12%. Це найбільший стрибок з моменту початку торгів у 1988 році.

Як повідомляв OBOZREVATEL 14 вересня безпілотники атакували найбільше у Саудівській Аравії нафтопереробне підприємство Абкайк і нафтове родовище Хурайс.

Через вибухи і пожежі було припинено виробництво нафти в обсязі 5,7 млн барелів на добу – близько половини всього обсягу, що видобувається в країні.

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