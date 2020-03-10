Референдум і кадастри: Зеленський узяв відповідальність за введення ринку землі

Президент України Володимир Зеленський запевнив, що земельна реформа буде завершена і висловив готовність понести за неї відповідальність.

Про це глава держави сказав в інтерв'ю Bloomberg, фрагмент якого 10 березня опублікувала пресслужба ОП.

"Земельна реформа – це реформа і президента, й уряду – ми всі несемо відповідальність. Найскладніша реформа, тому що протягом майже 30 років ніхто не міг навіть почати обговорення законопроєкту [про ринок землі сільськогосподарського призначення] в комітетах. Ми закінчимо цю реформу", – сказав Зеленський.

За його словами, після голосування у другому читанні слід ухвалити закон про референдум і впорядкувати земельні кадастри. Також Зеленський вказав на необхідність відтворення Міністерства аграрної політики.

"Адже коли така складна річ, як земельна реформа, – потрібні окремі люди в Україні, окрема інституція. Це повинен говорити і робити профільний міністр", – додав він.

Зеленський пообіцяв завершити земельну реформу

Як писав OBOZREVATEL, Зеленський раніше повідомив, що ринок землі в Україні може бути відкритий уже в жовтні поточного року. За словами президента, після ухалення закону про ринок землі ціна на неї підвищиться.

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