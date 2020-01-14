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14 січня • оновлено в 12:02
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Разумков спростував інформацію про 100-тисячні зарплати нардепів

3.7т
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Голова Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що інформація про підвищення зарплати нардепів до 100 тисяч гривень не відповідає дійсності.

Про це він сказав на відкритті ранкового засідання Верховної Ради у вівторок, 14 січня.

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"Я думаю всі бачили інформацію в ЗМІ щодо підвищення заробітної плати народних депутатів. Я тільки що звертався до апарату, мені надали повну інформацію. Є індексація заробітної плати народних депутатів, однак вона не відповідає тим цифрам, які пишуть в ЗМІ: про 100 тисяч, десь я читав про 150 тисяч гривень. Зміна заробітної плати становить близько 3 тисяч гривень і пов'язане воно з підвищенням прожиткового мінімуму", – заявив Разумков.

Спікер запропонував під час години запитань до уряду заслухати міністрів і прем'єр-міністра Олексія Гончарука щодо інформації про високі премії.

Також інформацію про підвищення зарплат назвав фейком голова фракції "Слуги народу" Давид Арахамія.

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Зарплати депутатів

Зарплати депутатів

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні з 1 січня 2020 року депутатам Верховної Ради і працівникам міністерств збільшать зарплату від 2 до 5 разів у порівнянні з 2019 роком. Про це повідомив колишній віце-прем'єр-міністр України і міністр соціальної політики Павло Розенко. За його словами, зарплати багатьох депутатів і чиновників перевищать "сотні тисяч гривень".

В кінці грудня 2019 року в мережі з'явилися документи, в яких йдеться про те, що міністр економічного розвитку, торгівлі та сільського господарства України Тимофій Милованов нібито міг отримати премію за листопад 2019 року в розмірі 1630%, або 236 тисяч гривень.

Міністр економічного розвитку, торгівлі та сільського господарства України Тимофій Милованов спростував інформацію про те, що за листопад 2019 року нібито отримав премію в 236 тисяч гривень.

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Автор
Андрій Довгань
Особа
Дмитро Разумков
Місце
Україна
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Интересное кино. У вас вроде прожиточный минимум отвязали от зарплаты. Хотя да, сделали исключения для аппарата Верховной рады и прочих. Но если у вас прожиточный минимум увеличился на 162 гривны, а зарплата депутатов выросла на 3000 то интересно в каком процентном соотношении они находятся?)
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
https://www.obozrevatel.com/economics/prozhitochnyij-minimum-v-ukraine-monobolshinstvo-prinyalo-radikalnoe-reshenie1.htm
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