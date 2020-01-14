Разумков спростував інформацію про 100-тисячні зарплати нардепів

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що інформація про підвищення зарплати нардепів до 100 тисяч гривень не відповідає дійсності.

Про це він сказав на відкритті ранкового засідання Верховної Ради у вівторок, 14 січня.

"Я думаю всі бачили інформацію в ЗМІ щодо підвищення заробітної плати народних депутатів. Я тільки що звертався до апарату, мені надали повну інформацію. Є індексація заробітної плати народних депутатів, однак вона не відповідає тим цифрам, які пишуть в ЗМІ: про 100 тисяч, десь я читав про 150 тисяч гривень. Зміна заробітної плати становить близько 3 тисяч гривень і пов'язане воно з підвищенням прожиткового мінімуму", – заявив Разумков.

Спікер запропонував під час години запитань до уряду заслухати міністрів і прем'єр-міністра Олексія Гончарука щодо інформації про високі премії.

Також інформацію про підвищення зарплат назвав фейком голова фракції "Слуги народу" Давид Арахамія.

Новина доповнюється...

Зарплати депутатів

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні з 1 січня 2020 року депутатам Верховної Ради і працівникам міністерств збільшать зарплату від 2 до 5 разів у порівнянні з 2019 роком. Про це повідомив колишній віце-прем'єр-міністр України і міністр соціальної політики Павло Розенко. За його словами, зарплати багатьох депутатів і чиновників перевищать "сотні тисяч гривень".

В кінці грудня 2019 року в мережі з'явилися документи, в яких йдеться про те, що міністр економічного розвитку, торгівлі та сільського господарства України Тимофій Милованов нібито міг отримати премію за листопад 2019 року в розмірі 1630%, або 236 тисяч гривень.

Міністр економічного розвитку, торгівлі та сільського господарства України Тимофій Милованов спростував інформацію про те, що за листопад 2019 року нібито отримав премію в 236 тисяч гривень.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram