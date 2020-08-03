Раду закликали ухвалити закон про антимонопольну реформу: адвокат пояснив, як торкнеться портів

Адвокат В'ячеслав Ганган закликав Антимонопольний комітет звернути увагу на виконання законодавства в портах України, а Верховну Раду – прискорити розгляд законопроєкту № 2730-2 про конкурентно-антимонопольну реформу.

Про це він написав у блозі для OBOZREVATEL. Він пояснив, що від того, наскільки якісно будуть обслужені іноземні судна в Україні залежить загальне враження від країни.

Ганган уточнив, що іноземні судна в українських портах постійно стикаються з порушенням міжнародних стандартів – починаючи від портових зборів, які приблизно однакові у всьому світі, але в Україні дещо вищі, і закінчуючи постійними штучними бар'єрами і не завжди обґрунтованими фінансовими бюрократичними витратами. А "свої", як пише адвокат, для керівництва портів компанії заходять вільно.

"Адміністрація морських портів надає нерівні умови, найчастіше дискримінаційні, компаніям, які займаються однаковою діяльністю в одному і тому ж порту. Юридичною мовою це називається "антиконкурентною узгодженістю дій суб'єктів господарювання". Деяким компаніям шлях в порт взагалі закритий, якщо у них немає особистих домовленостей з адміністрацією: від них нескінченно вимагають, то додаткові пакети документів, то створюють бюрократичні бар'єри. Тут вже можна говорити про зловживання монопольним становищем", – пише Ганган.

За його словами, можлива також ситуація, коли, наприклад, дві компанії орендують причал. Одній ДП "АМПУ" надасть "дружніх" стивидора і сюрвейера, а інший дістається просто причал.

"Тобто, в наявності економічні та корупційні ризики, які важко враховувати при плануванні діяльності. АМКУ, розглядаючи справи за зверненням підприємців, більшою мірою захищає інтереси держави, а не бізнесу, навіть якщо констатує факт порушення конкуренції в інтересах підприємця", – зазначив адвокат .

Так, на його думку, для того, щоб змінити ситуацію, необхідно внести зміни в законодавство. Зокрема, ухвалити законопроект № 2730-2.

"Він значно розширює повноваження АМКУ і, серед іншого, встановлює адекватні строки для розгляду звернень. Крім того, він наділяє посадових осіб Антимонопольного Комітету повноваженнями самостійно виявляти потенційні порушення конкурентного законодавства. Це робить підприємців більш незалежними: їм не треба офіційно звертатися в АМКУ і дражнити природного монополіста", – пише автор.

На його переконання, якщо законопроєкт буде ухвалений, роль Антимонопольного Комітету, як органу, здатного захистити конкуренцію, зросте. Крім того, підвищиться правова визначеність і ефективність діяльності державної системи розвитку і захисту конкуренції. Це природним чином знизить корупційні ризики і створить для бізнесу більш сприятливе середовище, підсумував Ганган.