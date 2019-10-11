Головна Новини
11 жовтня • оновлено в 13:22
МоваЯзык
Світ Спорт

/ Ринки та компанії

"Стукнути кулаком по столу!" Зеленський розповів, як співпрацюватиме з МВФ

1.6т Читати матеріал російською

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Міжнародний валютний фонд не має ставити Україні жодних вимог, окрім економічних.

За його словами, він націлений на дружній формат спілкування з організацією, але не допустить утисків державних інтересів. Таке висловлювання прозвучало в четвер, 10 жовтня, під час спілкування з журналістами на пресмарафоні.

"Я не думаю, що МВФ має ставити нам якісь інші умови, крім економічних. Так відбувається? Не зовсім. Я вважаю, що потрібно з усіма намагатися знаходити потрібний і дружній контакт, вигідний, не втрачаючи себе", – сказав Зеленський.

Новини
"Сир за 58 грн/кг – можу собі дозволити": Зеленський розповів про покупки в елітному магазині Києва

Президент додав, що будь-якої миті незадовільне партнерство можна зупинити: "Тільки встати і стукнути кулаком по столу: з цього діалог не починається, так його можна закінчити".

"Стукнути кулаком по столу!" Зеленський розповів, як співпрацюватиме з МВФ

Як повідомляв OBOZREVATEL, на пресмарафоні президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія, добудувавши газопровід "Північний потік-2", зможе "викрутити руки" Україні.

Він також розповів, що колишній секретар РНБО Олександр Данилюк звільнився не через конфлікт навколо можливого скасування націоналізації ПриватБанку.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Пресмарафон Володимира Зеленського" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Пресмарафон Володимира Зеленського транш МВФ кредитування України
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
Тег
МВФ
Поділитися у Facebook
3
Коментарі
9
16
Смішно
2
Цікаво
2
Сумно
6
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Аполлон Безобразов
Аполлон Безобразов
"Я не думаю, что МВФ должен ставить нам какие-то другие условия, кроме экономических"__ Они только экономические условия и выставляют: урезать социалку, увеличить пенсионный возраст, продавать населению газ и электричество по европейским ценам...
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
"Стукнуть кулаком по столу!"...Лучше писькой по роялю)))))
Показать комментарий полностью
Ответить
4
0
70rus xxx
70rus xxx
Ба,ЗеМоника совсем плох,сочувствую украинцам........"фонд не должен ставить Украине каких-либо условий, кроме ЭКОНОМИЧЕСКИХ"!!!!.А я думал,благополучие страны основывается на экономике.
Показать комментарий полностью
Ответить
3
0

Блоги / думки

ads pixel