"Стукнути кулаком по столу!" Зеленський розповів, як співпрацюватиме з МВФ

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Міжнародний валютний фонд не має ставити Україні жодних вимог, окрім економічних.

За його словами, він націлений на дружній формат спілкування з організацією, але не допустить утисків державних інтересів. Таке висловлювання прозвучало в четвер, 10 жовтня, під час спілкування з журналістами на пресмарафоні.

"Я не думаю, що МВФ має ставити нам якісь інші умови, крім економічних. Так відбувається? Не зовсім. Я вважаю, що потрібно з усіма намагатися знаходити потрібний і дружній контакт, вигідний, не втрачаючи себе", – сказав Зеленський.

Президент додав, що будь-якої миті незадовільне партнерство можна зупинити: "Тільки встати і стукнути кулаком по столу: з цього діалог не починається, так його можна закінчити".

Як повідомляв OBOZREVATEL, на пресмарафоні президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія, добудувавши газопровід "Північний потік-2", зможе "викрутити руки" Україні.

Він також розповів, що колишній секретар РНБО Олександр Данилюк звільнився не через конфлікт навколо можливого скасування націоналізації ПриватБанку.

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