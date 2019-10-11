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11 жовтня • оновлено в 13:20
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"Отримували по $40 тис. з вантажівки": СБУ викрила схему контрабанди брендового одягу

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СБУ в п'ятницю, 11 жовтня, влаштувала масштабні обшуки в організаторів контрабанди брендового одягу. Вже вилучено товару на суму понад 100 млн гривень.

Про це повідомили у пресслужбі відомства на Facebook. "Зараз відбуваються 40 одночасних обшуків за місцями зберігання та реалізації товару незаконно завезеного з Італії, Німеччини та балтійських країн", – повідомили в СБУ.

За інформацією силовиків, схему з ввезенням контрабанди організували шість громадян України. Модний одяг відомих брендів великими партіями провозили, приховуючи від митного контролю. Відповідно, податки не платилися.

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"Завозили товар 20-тонними фурами. З кожної вантажівки з крамом ділки отримували по 40 тисяч доларів. Реалізовували товар через одну із торговельних мереж у столичному регіоні, а також у Полтавській, Сумській та Житомирській областях", – розповіли правоохоронці про масштаби схеми.

В СБУ додали, що в ході обшуків вилучили $640 тис., 222 тис. євро і 390 тис. гривень, а також одяг, взуття та аксесуари орієнтовною вартістю понад 100 млн гривень.

"Отримували по $40 тисяч": СБУ викрила схему контрабанди одягу

СБУ

"Отримували по $40 тисяч": СБУ викрила схему контрабанди одягу

СБУ

"Отримували по $40 тисяч": СБУ викрила схему контрабанди одягу

СБУ

"Отримували по $40 тисяч": СБУ викрила схему контрабанди одягу

СБУ

"Отримували по $40 тисяч": СБУ викрила схему контрабанди одягу

Як повідомляв OBOZREVATEL, 10 жовтня Держбюро розслідувань влаштувало одночасно 40 обшуків на Львівській митниці. Там розкрили масштабну схему провезення контрабанди.

Також Антимонопольний комітет України оштрафував на 6,5 млрд грн чотири тютюнових гіганти з фабриками в Україні і дистриб'ютора "Тедіс Україна". В останній компанії звинувачення відкинули.

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Теми
Боротьба з корупцією в Україні Контрабанда в Україні
Місце
Україна
Теги
контрабанда Служба безпеки України
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voznyk ruslan
voznyk ruslan
Кого затримали?
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