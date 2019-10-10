"На правильному шляху": Зеленський висловився про боротьбу з ФОП

Президент України Володимир Зеленський підтримав Кабмін у спробах унормувати фізосіб-підприємців (ФОП).

Про це глава держави сказав у четвер, 10 жовтня, під час спілкування з журналістами на пресмарафоні. За його словами, він проти того, що з великого бізнесу стягується менше податків через шпарини в законах.

"Коли ФОП працюють – це нормально. Але коли компанії не захотіли платити нормально податки, вийти з тіні, вони придумали, що будуть оформлювати все на ФОПи. І дуже багато їх працює на одну фірму. І все, що хоче уряд – це побороти такі схеми. Ось до чого цей законопроєкт, ось до чого було це рішення. Думаю, вони на правильному шляху. І це забезпечить нам вихід економіки з тіні, всі мають платити податки", – сказав Зеленський.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 3 жовтня стало відомо, що в податковому комітеті Верховної Ради пропонують заборонити фізособам-підприємцям (ФОП) надавати послуги. Вести бізнес вони зможуть тільки займаючись торгівлею або виробництвом.

Наступного дня голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев заявив, що цю скандальну заяву неправильно зрозуміли.

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