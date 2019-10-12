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12 жовтня • оновлено в 04:51
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"Курс різко зміниться": біткоїну дали несподіваний прогноз

1.1т Читати матеріал російською

Курс біткоїна за прогнозами аналітиків на вихідних буде падати і може опуститися нижче 8300 доларів.

За останню добу криптовалюта подешевшала на 1,8% і до кінця дня в п'ятницю, 11 жовтня, її ціна становила $8360. За даними порталу CoinMarketCap, капіталізація біткоїна знизилася до $150 млрд.

Як падав курс біткоїна

Як падав курс біткоїна

CoinMarketCap

Аналітики ForexClub вважають, що основні криптовалюти в п'ятницю дешевшали в рамках корекції до зростання в четвер, коли інтерес до крипторинку підтримувався позитивними для їх власників новинами. Там вважають, що "відкат" триватиме.

Падіння курсу криптовалюта в п'ятницю

Падіння курсу криптовалюта в п'ятницю

CoinMarketCap

"На думку фінансових скаутів, ринок найближчим часом продовжить коригуватися вниз – до появи нової порції позитивних новин. Так, біткоїн може подешевшати до $8300, Ethereum – до $185, XRP – до $0,26, а Litecoin – до $55", – йдеться у прогнозі.

"Курс різко зміниться": біткоїну дали несподіваний прогноз

Довідка:

  • Криптовалютавіртуальні "гроші". Для випуску, регуляції і перевірки переказів використовують технології шифрування. Не визнана більшості країнами світу.

  • Біткоїннайпопулярніша криптовалюта. Створена в 2008 році (в період світової фінансової кризи).

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
Криптовалюти
Тег
біткойн
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