"Курс різко зміниться": біткоїну дали несподіваний прогноз

Курс біткоїна за прогнозами аналітиків на вихідних буде падати і може опуститися нижче 8300 доларів.

За останню добу криптовалюта подешевшала на 1,8% і до кінця дня в п'ятницю, 11 жовтня, її ціна становила $8360. За даними порталу CoinMarketCap, капіталізація біткоїна знизилася до $150 млрд.

Як падав курс біткоїна CoinMarketCap

Аналітики ForexClub вважають, що основні криптовалюти в п'ятницю дешевшали в рамках корекції до зростання в четвер, коли інтерес до крипторинку підтримувався позитивними для їх власників новинами. Там вважають, що "відкат" триватиме.

Падіння курсу криптовалюта в п'ятницю CoinMarketCap

"На думку фінансових скаутів, ринок найближчим часом продовжить коригуватися вниз – до появи нової порції позитивних новин. Так, біткоїн може подешевшати до $8300, Ethereum – до $185, XRP – до $0,26, а Litecoin – до $55", – йдеться у прогнозі.

Довідка:

Криптовалюта – віртуальні "гроші". Для випуску, регуляції і перевірки переказів використовують технології шифрування. Не визнана більшості країнами світу.

Біткоїн – найпопулярніша криптовалюта. Створена в 2008 році (в період світової фінансової кризи).

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Курс біткоїна в середу, 25 вересня, обвалився до $8400. Це найнижчий показник з червня 2019 року, коли криптовалюта почала відновлюватися після рекордного падіння у 2018 році.

У п'ятницю, 27 вересня, відбувся черговий обвал – курс впав до $8090. З'явився прогноз, що ціна криптовалюта може знизитися до $6000.

Курс біткоїна в понеділок, 30 вересня, впав нижче психологічного рівня в $8000. Тоді криптовалюта коштувала приблизно $7840.

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров планує легалізувати криптовалюту в Україні.

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