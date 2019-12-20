Путін зустрівся з Медведчуком і висунув Україні ультиматум щодо газу

Президент Росії Володимир Путін зустрівся в Санкт-Петербурзі зі своїм кумом Віктором Медведчуком і назвав умови підписання контракту про транзит газу через Україну.

Розмова відбулася під час зустрічі Медведчука і першого віце-прем'єра, міністра фінансів РФ Антона Сілуанова, передає ТАСС. Путін заявив, що Москва прагнутиме укласти угоду.

"Ми будемо прагнути до цього, але умови угоди повинні бути взаємоприйнятими, без створення обом сторонам ризиків", – заявив Путін.

Також агентство, посилаючись на джерело в російській "газовій" делегації, повідомило, що однією з умов пакетної угоди щодо газу між Росією і Україною обговорюється виплата "Газпромом" близько $3 млрд українській стороні за рішенням Стокгольмського арбітражу.

"Частиною пакетної угоди щодо газу з Україною може стати виплата "Газпромом" близько $3 млрд за рішенням Стокгольмського арбітражу. Продовження переговорів по всьому комплексу питань намічено сьогодні (20 грудня, - Ред.) в Мінську", – сказало джерело.

При цьому Путін у четвер, 19 грудня, нагадав, що Україна має аналогічний борг перед Росією за "єврооблігаціями Януковича" на $3 млрд.

Путін поставив умови щодо газу

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Президент Росії Володимир Путін заявив про ризик припинення транзиту газу через Україну з 1 січня 2020 року.

"Газпром" надіслав "Нафтогазу" офіційну пропозицію щодо продовження контракту із транзиту газу. Там готові укласти його на рік з урахуванням прогнозного попиту в Євросоюзі. Росія готова постачати газ, якщо тільки Україна відмовиться від багатомільярдних позовів до "Газпрому".

Путін на переговорах у Парижі 9 грудня натякнув українському лідеру Володимиру Зеленському, що країна може отримати 25% знижку на газ.

Зі свого боку Зеленський заявив про необхідність підписання 10-річного контракту на транзит газу, а не короткострокового, як наполягає РФ. Також він підняв питання про виплату Україною 3 млрд доларів за рішенням Стокгольмського арбітражу. Зеленський зазначив, що Україна готова отримати з Росії борг газом.

У Берліні в четвер, 19 грудня, відбулися переговори України і Росії щодо транзиту газу. Міністр енергетики України Оржель повідомив, що в ході переговорів вдалося досягти згоди про принципові умови транзиту газу.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал