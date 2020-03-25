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25 березня • оновлено в 17:37
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Путін запропонував "врятувати" росіян ще одним податком: в мережі висміяли

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Президент РФ Володимир Путін запропонував обкласти податком у 13% доходи за вкладами росіян, загальний розмір яких перевищує 1 млн рублів (близько 320 тис. гривень).

Про це він сказав, виступаючи зі зверненням у зв'язку з посиленням епідемії коронавірусу в Росії. При цьому він визнав, що заощадження в такому обсязі є лише у 1% росіян.

Також Путін заявив, що, мовляв, вкладникам від цього великих збитків не буде, оскільки "умови для розміщення коштів в російських банках залишаться привабливими і одними з найбільш високодохідних у світі".

Насправді висока ставка за депозитами говорить лише про слабкість економіки держави (і передбачає не менш високі відсотки за кредитами).

Путін пропонує для росіян ввести ще один податок

Путін пропонує для росіян ввести ще один податок

У соцмережах вже висміяли ідею керівника "наддержави". "Фантастичний кретинізм. Новий податок в момент, коли доходи людей падають. І зауважте. Епідемія-то припиниться. А податок не скасують", – написав у Twitter блогер Професор Преображенський.

"У будь-якій незрозумілій ситуації вводь податок", – іронізують користувачі.

Також люди вважають слова Путіна закликом до того, що потрібно забирати гроші з банків. "Як на мене, це відмінний заклик не тримати гроші в банку. Він просто сказав це тим, кому Набіулліна за останні пару років не могла пояснити", – написав користувач HELO.

"Показує, що з банків треба виводити гроші. Адже його Сєчіни і Ротенберги не тримають в банках РФ, та й правила їх не стосуються", – пише користувач з ніком "Обнулись".

Путін запропонував "врятувати" росіян ще одним податком

Twitter

Путін запропонував "врятувати" росіян ще одним податком

Twitter

Також росіяни помітили в словах Путіна ще один підступ: говорячи про вклади, він сказав "загальний обсяг вкладів", Тобто навіть розділяючи великий внесок на кілька маленьких обійти обмеження людям не вдасться.

Путін запропонував "врятувати" росіян ще одним податком

Twitter

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Андрій Довгань
Тема
Криза в Росії
Особа
Володимир Путін
Місце
Росія
Теги
податки рубль
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Evlanov Sergey
Evlanov Sergey
Если только 1% имеет такой вклад, то "Вперед, товарищи! Вы идете верной дорогой к процветанию."
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Oleg Oleg
Oleg Oleg
Вот обосс CyKa врет и не краснеет ,НЕ НА 1миллион -13 % ,а на его проценты !!!!
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Иванович Василий
Иванович Василий
Oleg Oleg, в школу - не пора? Доходы на вклад, который превышает 1 млн., на доходы (тот самый процент) - и налог. Все верно там написано. Запутался в трех ольгинских соснах?!)))
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Економіка Ринки та компанії

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