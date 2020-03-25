Путін запропонував "врятувати" росіян ще одним податком: в мережі висміяли

Президент РФ Володимир Путін запропонував обкласти податком у 13% доходи за вкладами росіян, загальний розмір яких перевищує 1 млн рублів (близько 320 тис. гривень).
Про це він сказав, виступаючи зі зверненням у зв'язку з посиленням епідемії коронавірусу в Росії. При цьому він визнав, що заощадження в такому обсязі є лише у 1% росіян.
Також Путін заявив, що, мовляв, вкладникам від цього великих збитків не буде, оскільки "умови для розміщення коштів в російських банках залишаться привабливими і одними з найбільш високодохідних у світі".
Насправді висока ставка за депозитами говорить лише про слабкість економіки держави (і передбачає не менш високі відсотки за кредитами).
Путін пропонує для росіян ввести ще один податок
У соцмережах вже висміяли ідею керівника "наддержави". "Фантастичний кретинізм. Новий податок в момент, коли доходи людей падають. І зауважте. Епідемія-то припиниться. А податок не скасують", – написав у Twitter блогер Професор Преображенський.
Путін: вводиться податок на дохід від банківських вкладів розміром більше 1 млн. Рублів.- Проф. Преображенський (@prof_preobr) March 25, 2020
(Важливо: чи не на вклад, а на дохід від вкладу).
Фантастичний кретинізм.
Новий податок в момент, коли доходи людей падають.
І зауважте.
Епідемія-то припиниться.
А податок не скасують.
"У будь-якій незрозумілій ситуації вводь податок", – іронізують користувачі.
Також люди вважають слова Путіна закликом до того, що потрібно забирати гроші з банків. "Як на мене, це відмінний заклик не тримати гроші в банку. Він просто сказав це тим, кому Набіулліна за останні пару років не могла пояснити", – написав користувач HELO.
"Показує, що з банків треба виводити гроші. Адже його Сєчіни і Ротенберги не тримають в банках РФ, та й правила їх не стосуються", – пише користувач з ніком "Обнулись".
Також росіяни помітили в словах Путіна ще один підступ: говорячи про вклади, він сказав "загальний обсяг вкладів", Тобто навіть розділяючи великий внесок на кілька маленьких обійти обмеження людям не вдасться.
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