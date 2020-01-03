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4 січня • оновлено в 01:57
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Путін в прольоті? Ізраїль Греція та Кіпр побудують газопровід в Європу: що потрібно знати

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Греція, Кіпр і Ізраїль підписали угоду про початок будівництва Східно-середземноморського газопроводу EastMed.

Як передає DW, прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс, глава уряду Ізраїлю Біньямін Нетаньяху і президент Кіпру Нікос Анастасіадес уклали договір в Афінах 2 січня.

Довжина "труби" складе 1900 кілометрів, що зробить її найдовшим підводним газопроводом в світі. Завершення будівництва і запуск проекту очікується вже в 2025-26 роках.

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Ізраїль Греція, Кіпр побудують газопровід в Європу

Ізраїль Греція, Кіпр побудують газопровід в Європу

скріншот

Ізраїльський газ буде поставлятися по ньому по Південному коридору в Європу. При цьому найбільш важливу роль газопровід EastMed буде грати для поставок газу в Італію та інші Південноєвропейські країни.

Поки що проект оцінюють приблизно в 7 мільярдів євро. Ще в 2015 році в Євросоюзі EastMed визнали "Проектом загального інтересу". Очікується, що ЄС може взяти на себе половину загальної вартості газопроводу.

Росія будує газопроводи в обхід України

Росія будує газопроводи в обхід України

Як писав OBOZREVATEL, уповільнення темпів прокладки газопроводу "Північний потік-2" через санкції США ставить перед російським проектом ризики поширення на нього норм газової директиви ЄС.

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Автор
Кирило Лютий
Тема
ринок газу
Місце
Греція Афіни
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