Путін в прольоті? Ізраїль Греція та Кіпр побудують газопровід в Європу: що потрібно знати

Греція, Кіпр і Ізраїль підписали угоду про початок будівництва Східно-середземноморського газопроводу EastMed.

Як передає DW, прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс, глава уряду Ізраїлю Біньямін Нетаньяху і президент Кіпру Нікос Анастасіадес уклали договір в Афінах 2 січня.

Довжина "труби" складе 1900 кілометрів, що зробить її найдовшим підводним газопроводом в світі. Завершення будівництва і запуск проекту очікується вже в 2025-26 роках.

Ізраїль Греція, Кіпр побудують газопровід в Європу скріншот

Ізраїльський газ буде поставлятися по ньому по Південному коридору в Європу. При цьому найбільш важливу роль газопровід EastMed буде грати для поставок газу в Італію та інші Південноєвропейські країни.

Поки що проект оцінюють приблизно в 7 мільярдів євро. Ще в 2015 році в Євросоюзі EastMed визнали "Проектом загального інтересу". Очікується, що ЄС може взяти на себе половину загальної вартості газопроводу.

Росія будує газопроводи в обхід України

Як писав OBOZREVATEL, уповільнення темпів прокладки газопроводу "Північний потік-2" через санкції США ставить перед російським проектом ризики поширення на нього норм газової директиви ЄС.

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