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15 січня • оновлено в 23:01
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Провал Мінфіну: українських експортерів залишили без грошей, а плани з ПДВ зірвали

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В Україні план по компенсації ПДВ для експортерів зірвали. Бізнес отримав станом на 15 січня всього 7 млн грн, в минулому році в цей же день компенсували 1,7 млрд грн.

Про це повідомляє джерело OBOZREVATEL в Мінфіні. Зібрали при цьому всього 10,4 млрд (в минулому році 12,1 млрд грн). План же на січень становить 64,6 млрд грн.

Головна причина – Міністерство фінансів зірвав виконання бюджету. Так, в Україні план надходжень до бюджету з січня по грудень провалили. Казна недоотримала близько 105 млрд грн. Це абсолютний антирекорд за останні кілька років. Тільки митниця, згідно з даними статистики, не виконала план на 46,6 млрд грн, а податкова – на 37,9 млрд грн.

Грошей в бюджеті немає, в тому числі, через невдалу реформи ДФС від Мінфіну і провалу курсової політики. У бюджеті немає грошей – експортерам не змогли повернути ПДВ. Підприємства планували свої витрати, становили фінансовий план і розраховували вчасно отримати компенсації.

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Однак через те, що держава зриває виплати, експортери опинилися під ударом. У них немає коштів для нових закупівель, вони не можуть виконувати зобов'язання перед своїми підрядниками. Як наслідок, при подальшій затримці можуть постраждати і прості українці - їм не буде з чого платити зарплати.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • У 2018 році сукупний державний (прямий і гарантований) борг України в доларовому еквіваленті сягнув 78,32 млрд доларів. У такий спосіб за підсумками минулого року цей показник зріс на 2,02 млрд доларів, або на 2,6%.

  • У гривневому еквіваленті обсяг державного та гарантованого державою боргу досяг 2,169 трлн гривень. Це на 26,95 млрд гривень, або на 1,26% більше, ніж роком раніше.

  • У бюджеті України на 2020 рік заклали доходи на рівні 1 трлн 79 млрд гривень і витрати 1,17 трлн гривень.

  • "Діра" складе 95 млрд гривень. А на держборг витратяться рекордні майже 40% доходів бюджету.

  • 17 грудня прем'єр-міністр Олексій Гончарук доручив міністерці фінансів Оксані Маркаровій не проводити низку витрат до кінця року. Йдеться про так звані незахищені видатки – на розвиток, ремонт і будівництво.

  • Тимчасова зупинка платежів з бюджету, рішення про яку ухвалили в Кабміні, загрожує ударом по підприємцях, які надали державі певні послуги і чекають за це оплату. Таку думку висловив волонтер і радник колишнього президента України Юрій Бірюков.

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Тема
Податки в Україні
Місце
Україна
Теги
бюджет податки
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Свавильный Николай
Свавильный Николай
"...Однако из-за того, что государство срывает выплаты, экспортеры оказались под ударом..." - ну, при Порошенко всё было понятно, всего 24 млрд в казну приобрели С НУЛЯ!!!, потому что КРАЛИ, КРАЛИ. Но сейчас ведь НИКТО НЕ КРАДЕТ - так где же деньги?
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
15.01.20 21:21 . Депутаты "Слуги народа" обсуждают, "дать ли п#зды" премьеру Гончаруку На заседании фракции партии "Слуга народа" в ожидании приезда Алексея Гончарука обсуждались слова премьер-министра с обнародованной ранее аудиозаписи. Цензор. НЕТ. Сидим на фракции, ждем Премьера. Депутаты слушают записи с его оскорблениями в адрес Президента. Есть разные мнения, дать п#зды сразу, или потом. Позже он сообщил, что Гончарук развернулся на подъезде к ВР. Это в экономике Премьер профан, а чуйка у него огого. В 19.12, развернулся на подъезде к Раде и удрал. Закончим заседание, и поедем ловить. Хочется обсудить это сочетание слабоумия и отваги", - написал Бужанский.
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Всё катится в гадюшнике в ж..пу.
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