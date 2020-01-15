Провал Мінфіну: українських експортерів залишили без грошей, а плани з ПДВ зірвали

В Україні план по компенсації ПДВ для експортерів зірвали. Бізнес отримав станом на 15 січня всього 7 млн грн, в минулому році в цей же день компенсували 1,7 млрд грн.

Про це повідомляє джерело OBOZREVATEL в Мінфіні. Зібрали при цьому всього 10,4 млрд (в минулому році 12,1 млрд грн). План же на січень становить 64,6 млрд грн.

Головна причина – Міністерство фінансів зірвав виконання бюджету. Так, в Україні план надходжень до бюджету з січня по грудень провалили. Казна недоотримала близько 105 млрд грн. Це абсолютний антирекорд за останні кілька років. Тільки митниця, згідно з даними статистики, не виконала план на 46,6 млрд грн, а податкова – на 37,9 млрд грн.

Грошей в бюджеті немає, в тому числі, через невдалу реформи ДФС від Мінфіну і провалу курсової політики. У бюджеті немає грошей – експортерам не змогли повернути ПДВ. Підприємства планували свої витрати, становили фінансовий план і розраховували вчасно отримати компенсації.

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Однак через те, що держава зриває виплати, експортери опинилися під ударом. У них немає коштів для нових закупівель, вони не можуть виконувати зобов'язання перед своїми підрядниками. Як наслідок, при подальшій затримці можуть постраждати і прості українці - їм не буде з чого платити зарплати.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У 2018 році сукупний державний (прямий і гарантований) борг України в доларовому еквіваленті сягнув 78,32 млрд доларів. У такий спосіб за підсумками минулого року цей показник зріс на 2,02 млрд доларів, або на 2,6%.

У гривневому еквіваленті обсяг державного та гарантованого державою боргу досяг 2,169 трлн гривень. Це на 26,95 млрд гривень, або на 1,26% більше, ніж роком раніше.

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"Діра" складе 95 млрд гривень. А на держборг витратяться рекордні майже 40% доходів бюджету.

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