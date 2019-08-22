Проти скандального забудовника Микитася відкрили ще одну справу

Держбюро розслідувань України відкрило кримінальне провадження через незаконне будівництво на землі, що належить КПІ. Один з підозрюваних – скандальний забудовник Максим Микитась.

Про це із посиланням на матеріали судового реєстру повідомляють "Українські новини". Справу відкрито 7 червня 2019 року.

У матеріалах суду також згадується керівник навчального закладу. "У ході досудового розслідування встановлено, що ректор за попередньою змовою з екс-президентом фірми забудовника, який є народним депутатом України (мається на увазі колишній президент корпорації "Укрбуд", депутат Верховної Ради Максим Микитась, - Ред.) і іншими особами ... організували незаконну схему виділення земельної ділянки під забудову, в зв'язку з чим було завдано тяжкі наслідки державі", – сказано в реєстрі.

Площа земельної ділянки становить 1,4 га. Вона знаходиться в "трикутнику" між вулицями Індустріальною, Борщагівською і провулком Індустріальним у Солом'янському районі Києва. На ділянці, згідно з планами щодо землевідведення 2004 року, повинні були побудувати навчально-житловий комплекс.

Однак зараз там компанія Микитася "Укрбуд" будує житловий комплекс "Генезис". На сайті компанії вказано, що ціна квартир стартуватиме від 757 тис грн.

Компанія Микитася зводить будинок на університетській землі ub.com.ua

"У липні поточного року суд задовольнив клопотання правоохоронців і дозволив їм вилучити в університеті всі необхідні документи про будівництво ЖК", – сказано в матеріалі.

Слідчі вимагають документи по ЖК reyestr.court.gov.ua

Компанія Микитася будує будинок на університетській землі ub.com.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, народний депутат і столичний забудовник Максим Микитась був викритий в новій афері, вигравши за допомогою пов'язаних з ним компаній тендер на реконструкцію транспортної розв'язки на Шулявському мосту.

Раніше ми писали, що будівельна корпорація "Укрбуд" фігурувала в багатьох скандалах і має ознаки піраміди. Масова забудова відбувається завдяки постійним внесками нових інвесторів і сумнівним тендерам.

14 травня до посадових осіб "Укрбуд девелопмент" з обшуками приходили співробітники НАБУ. Слідча дія санкціоновано і проводиться в ході розслідування корупційної схеми з нерухомістю, в результаті якої головне управління Нацгвардії, за версією слідства, втратило активи на 81,6 млн гривень.

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