"Нафтогаз" звинуватили у завищенні цін для населення: компанія відповіла

Антимонопольний комітет України порушив справу проти "Нафтогазу" – регулятора підозрюють у монопольному завищенні цін на газ для населення.

Цього б не трапилося, якби на ринку існувала конкуренція, йдеться у повідомленні на сайті АМКУ в понеділок, 2 лютого. У відповідь у "Нафтогазі" заявили, що діяли згідно із законом і виконували вимогу Кабміну.

В АМКУ нагадали, що на "Нафтогаз" покладено спеціальні зобов'язання з продажу газу постачальникам для населення. Ціни на такий газ розраховуються компанією виходячи з цін для промисловості – які вона сама і пропонує.

Завищені ціни на газ

За наявною в Комітеті інформацією, "Нафтогаз" встановлював для промислових споживачів ціни, вищі за ті, що склалися в умовах конкуренції на українській біржі і європейських газових хабах.

"Це може свідчити про встановлення "Нафтогазом", починаючи з 1 листопада 2018 року, цін на природний газ для населення на рівні, який неможливо було б встановити за умов існування значної конкуренції на ринках природного газу", – заявили в АМКУ.

Що сказали у "Нафтогазі"

У відповідь у "Нафтогазі" заявили, що жодних офіційних повідомлень поки не отримували. Але зазначили, що діяли відповідно до закону.

"Ціни на газ для населення визначалися в цей період Кабінетом Міністрів України, а не нами. Нагадаємо також, що уряд наклав на "Нафтогаз" зобов'язання продавати газ постачальникам газу для населення на умовах, визначених ПСО. "Нафтогаз" не має права не виконувати вимоги уряду, прописані в постанові про ПСО. Однак жоден покупець газу в Україні немає зобов'язання купувати газ у "Нафтогазу" на цих умовах. На українському ринку газу існують сотні інших постачальників газу – з-поміж як імпортерів, так і приватних видобувачів. Тобто: ми повинні постачати на певних урядом умовах. Однак ніхто не повинен на цих умовах купувати. І вибір є", – заявили в компанії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, міністр енергетики Олексій Оржель запідозрив, що "Нафтогаз" штучно завищував ціни на газ для населення в кінці 2019 року.

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