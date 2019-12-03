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3 грудня • оновлено в 14:13
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"Трубу прорвало": у скандальних плівках з'явився слід Коломойського

3.3т
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У мережі з'явився новий запис розмов з, імовірно, директором ДБР Романом Трубою. У нього вимагали припинити обшуки проти олігарха Ігоря Коломойського і його нафтового бізнесу.

Співрозмовником Труби міг бути керівник патронатної служби ДБР Олександр Удовиченко. Інформація про це з'явилася в Telegram-каналі "Трубу прорвало". Там повідомляють, що розмова нібито відбулася 1 липня 2019 року.

На початку 18-хвилинного запису нібито Удовиченко показав Трубі трихвилинний фрагмент сюжету "ТСН", який йому надіслав дехто на ім'я "Андрій Бліжайший". З контексту розмови можна припустити, що за цим іменем ховається глава Офісу президента Андрій Богдан. Ймовірно, в цьому сюжеті йшлося про поставки для Міноборони і "Укрзалізниці" неякісного палива компанією "Трейд Коммодіті" (пов'язана з Коломойським).

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"Удовиченко пропонує Трубі забрати справу в слідчого, бо вони з обшуками проти нафтових інтересів Коломойського: "Ви що там ох*ріли? Передайте цьому п*д*р*су, що його звільнять! Ви навіть не розумієте, у що ви влізли!". Удовиченко показує Трубі ролик з каналу "1+1" і каже, що не лізти в цю справу просив "Андрій Бліжайший", якому "дзвонив особисто Беня". – Швидко, на х*й, закривайте цю справу бл*дську. Я зашлю йому (Богдану) постанову. Потім скажу, що це Роман все вирішив. І ще Беня буде винен Роману", – переповіли частину запису автори Telegram-каналу.

Прослуховування Труби

Прослуховування Труби

Скандал у ДБР

Скандал у ДБР

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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Автор
Андрій Довгань
Тема
Боротьба з корупцією в Україні
Особи
Роман Труба Ігор Коломойський
Місце
Україна
Теги
Державне Бюро Розслідувань корупція
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Красноармеец Киевский
Красноармеец Киевский
грязный колониальный режим либерального фашизма.
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Махно Володимир
Махно Володимир
Беня мр-азь жи-довская. гнать суч-ару из стран, а лучше засадить с конфискацией!
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