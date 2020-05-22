Промисловість України через коронакризу упала до мінімуму за майже 5 років

Через коронакризу промисловість в Україні у квітні 2020 року знизилась на 16,2%, порівняно з квітнем минулого року.

Це – найнижчий показник за останні 58 місяців. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив економіст, керуючий приватним інвестиційним фондом на фондовому ринку США Володимир Компанієць.

Він додав, що з початку року падіння в промисловості вже складає 7,9%.

Найбільше промисловість в квітні 2020 року впала (%):

Чернівецька -54,5 Тернопільська -32 Дніпропетровська -31 Закарпатська -29,1 Донецька -33,1

Найбільші темпи приросту промисловості в квітні 2020 року (%):

Кіровоградська +3,2 Полтавська +0,5 Херсонська +0,5 Одеська -4,5 Сумська -4,7

Падіння промисловості в Україні

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні приблизно вже влітку закінчиться карантин. Після цього економіка почне поступово розвиватися. Зараз аналітики називають три сценарії розвитку ситуації.

Колишній міністр економіки Тимофій Милованов запропонував три речі, які повинна ввести влада, щоб вивести Україну з кризи на тлі спалаху коронавірусу.

Через коронакризу роздрібна торгівля в Україні у квітні 2020 року знизилась майже на 15%, порівняно з квітнем минулого року.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся