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23 квітня • оновлено в 16:37
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Шмигаль оголосив, коли Кабмін запустить програму пільгових кредитів для заробітчан

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Нову програму пільгових кредитів "Нові гроші" Кабмін представить наступного тижня починаючи з 27 квітня.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на брифінгу під час поїздки на Закарпаття в четвер, 23 квітня.

Шмигаль сказав, коли запустять спеціальну програму для заробітчан

"Наступний етап – це програма "Нові гроші" для тих людей, які повернулися з-за кордону, хто хоче втримати робочі місця в бізнесі. Це також буде програма пільгових кредитів, як і казав президент, зі ставкою до 3%. А ще відтермінування сплати "тіла" кредиту та, можливо, кредитних канікул за відсотками", – сказав Шмигаль.

Він уточнив, що уряд працює над цією програмою спільно з банками й буде готовий презентувати її наступного тижня.

Прем'єр нагадав, що було переформатовано кредитну програму "Доступні кредити 5-7-9%" для малого та мікробізнесу. Тепер за її допомогою можна перекредитовувати наявні кредити під 0% строком на рік (держава відшкодовує відсоткову ставку, якою б вона не була). Також відтерміновується оплата тіла кредиту до кінця 2020 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, уряд не хоче відпускати заробітчан, які повернулися в Україну через закриття кордонів у зв'язку зі спалахом COVID-19, назад на роботу до інших країн.

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Автор
Андрій Довгань
Тема
Кредитування в Україні
Особа
Денис Шмигаль
Місце
Україна
Тег
кредит
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Коментарі
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Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
Хотя карантин в Украине продлили до 11 мая, думаю, что граждане во время него не только посадят картошку, но и уберут.
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Украина: один - в поле не воин !
Украина: один - в поле не воин !
А программ для тех, кто находится в оккупации, у правительства по прежнему не существует ?! Или для переселенцев ? Значит кто горбатился на польского дядю, тому и кредиты и отсрочки ? А кто уже шесть лет в оккупации - тому блокада, теперь ещё и выплат заработанных лишили ? Так вы решили объединять страну ?
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Економіка Ринки та компанії

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