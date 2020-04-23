Шмигаль оголосив, коли Кабмін запустить програму пільгових кредитів для заробітчан

Нову програму пільгових кредитів "Нові гроші" Кабмін представить наступного тижня починаючи з 27 квітня.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на брифінгу під час поїздки на Закарпаття в четвер, 23 квітня.

"Наступний етап – це програма "Нові гроші" для тих людей, які повернулися з-за кордону, хто хоче втримати робочі місця в бізнесі. Це також буде програма пільгових кредитів, як і казав президент, зі ставкою до 3%. А ще відтермінування сплати "тіла" кредиту та, можливо, кредитних канікул за відсотками", – сказав Шмигаль.

Він уточнив, що уряд працює над цією програмою спільно з банками й буде готовий презентувати її наступного тижня.

Прем'єр нагадав, що було переформатовано кредитну програму "Доступні кредити 5-7-9%" для малого та мікробізнесу. Тепер за її допомогою можна перекредитовувати наявні кредити під 0% строком на рік (держава відшкодовує відсоткову ставку, якою б вона не була). Також відтерміновується оплата тіла кредиту до кінця 2020 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, уряд не хоче відпускати заробітчан, які повернулися в Україну через закриття кордонів у зв'язку зі спалахом COVID-19, назад на роботу до інших країн.

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