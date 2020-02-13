Простіше, дешевше і швидше: податкова пояснила нові правила для бізнесу в Україні

Українські підприємці зможуть повноцінно використовувати програмні реєстратори розрахункових операцій (РРО) замість класичних, зокрема безкоштовний додаток "пРРОсто", вже з 19 квітня.

Наразі Державна податкова служба продовжує тестувати "пРРОсто" в режимі онлайн, повідомила пресслужба. Цю програму можна встановити на смартфон і з її допомогою реєструвати продажі.

Після обробки пропозицій від тестувальників, а також з урахуванням вимог API будуть проходити наступні релізи додатка. Зокрема, бізнес отримає можливість розробляти власні програмні рішення відповідно до бізнес-процесів кожного із секторів економіки.

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"Ще раз хочу підкреслити – впровадження новітніх реєстраторів розрахункових операцій не ускладнює життя ФОП, а навпаки – спрощує.

Адже за допомогою програмних РРО дрібні підприємці зможуть уникнути зайвих витрат, зокрема, на обслуговування класичних касових апаратів. Більше того, податкова надаватиме безкоштовно власне рішення, яке зараз знаходиться в активній фазі тестування", – зазначив голова ДПС Сергій Верланов.

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Перехід на програмні РРО буде відбуватися поступово, в кілька етапів, щоб максимально задовольнити потреби платників на адаптацію до нових правил ведення бізнесу.

При цьому нові правила застосування РРО не зачіпають: спрощенців I групи, річний дохід яких не перевищує 1 млн грн, а також фізичних осіб, які продають на ринку вживані речі, продукти власного підсобного господарства тощо, самозайнятих осіб.

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Очікується, що механізм "кешбек" запрацює не раніше 1 жовтня цього року. Він вводиться насамперед для боротьби з "нефіскальними" чеками, коли недобросовісні платники податків надають споживачам чеки, які не є фіскальними, проте виглядають як справжні.

Покупець не зможе використовувати систему "кешбек" у нечесній конкурентній боротьбі, і для цього законодавством передбачено ряд запобіжників. Так, в інформаційному листі ДПС пояснюється, що застосувати штраф тільки за фактом надходження скарги буде неможливо. Податкові органи повинні довести, що продавець дійсно допустив порушення, найперше встановити відсутність або недостовірність такого розрахункового документа.

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У податковій службі також підкреслили, що використання програмного РРО порівняно з класичними касовими апаратами зробить процес фіскалізації простішим, дешевшим і швидшим. Саме програмне рішення буде безкоштовним, без щомісячної абонплати.

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Нагадаємо:

В Україні з 19 квітня 2020 року зміняться правила для бізнесу. Зокрема, ФОП, що використовують електронні касові апарати, будуть зобов'язані зберігати дані про продажі певний термін.

Глава ДПС України Сергій Верланов заявив, що новітні програмні реєстратори розрахункових операцій від Державної податкової служби та їх обслуговування для підприємців будуть безкоштовними.

Як писав OBOZREVATEL, у фракції "Слуга народу" пропонують нараховувати податок на доходи за новою системою: чим більше отримуєш, тим більше платиш. Так звана прогресивна шкала ПДФО (податок на доходи фізосіб) діє в 22 із 28 країн ЄС, і вже незабаром її можуть впровадити і в Україні.

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