Приватизація в Україні: Порошенко виступив із пропозицією до держави на Середньому Сході

Президент Петро Порошенко закликав кувейтських інвесторів взяти участь у приватизації в Україні.
Глава держави запросив кувейтський бізнес розширювати інвестиції в Україну під час зустрічі з керуючим директором Кувейтської інвестиційної адміністрації Фаруком Алі Бастакі та керівництвом Кувейтського фонду арабського економічного розвитку, повідомляється на сайті Адміністрації президента.
Під час зустрічі Порошенка з Алі Бастакі були обговорені шляхи активізації фінансового та інвестиційного співробітництва між Україною і Кувейтом, а також подальші спільні практичні кроки у цьому напрямку.
Президент України також поінформував про останні зміни в українському законодавстві задля полегшення діяльності іноземних інвесторів.
Як повідомляв "Обозреватель", раніше на Заході пояснили, що потрібно Україні для різкого зростання економіки.
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