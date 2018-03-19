Приватизація в Україні: Порошенко виступив із пропозицією до держави на Середньому Сході

Президент Петро Порошенко закликав кувейтських інвесторів взяти участь у приватизації в Україні.

Глава держави запросив кувейтський бізнес розширювати інвестиції в Україну під час зустрічі з керуючим директором Кувейтської інвестиційної адміністрації Фаруком Алі Бастакі та керівництвом Кувейтського фонду арабського економічного розвитку, повідомляється на сайті Адміністрації президента.

Під час зустрічі Порошенка з Алі Бастакі були обговорені шляхи активізації фінансового та інвестиційного співробітництва між Україною і Кувейтом, а також подальші спільні практичні кроки у цьому напрямку.

Президент України також поінформував про останні зміни в українському законодавстві задля полегшення діяльності іноземних інвесторів.

Як повідомляв "Обозреватель", раніше на Заході пояснили, що потрібно Україні для різкого зростання економіки.