ПриватБанк заявив про продаж найбільшого курорту "Буковель"

Державний ПриватБанк планує продати один з найбільших гірськолижних курортів в Україні "Буковель".

Про це НВ Бізнес розповіла заступник голови правління ПриватБанку Галина Пахачук. Установа вже почало підготовку до продажу. Задекларована вартість курорту при націоналізації банку становила 12,6 млрд грн.

В комплекс входять готель "Зірка Буковелю", готель Radisson blu, 16 підйомників на 62 траси, земельні ділянки. Зараз банк вибирає консультанта з оцінки та продажу активу. "Банку належить дві третини комплексу, який складається з 64 об'єктів, одна третина припадає на ТОВ Скорзонера (пов'язана з колишніми власниками ПриватБанку - Ред.)", – уточнила Пахачук.

TurTella.ru

Придбати частину активів "Буковеля" могли б іноземні інвестори, які зараз керують аналогічними курортами в країнах ЄС, визнає керівник аналітичного департаменту інвестиційної компанії Concorde Capital Олександр Паращій.

У відкриття гірськолижного курорту в селі Славське інвестує і власник концерну Галнафтогаз Віталій Антонов. Зараз компанія Окко-рітейл (належить концерну) займається розробкою технічної документації на будівництво близько 65 кілометрів гірськолижних трас на північному схилі гори Захар Беркут з боку села Верхня Рожанка.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, про можливий продаж низки активів в ПриватБанку заявляли ще в 2018-му. Це "Буковель", готель Radisson Blu Resort Буковель, футбольний стадіон і тренувальну базу в Дніпрі, столичний готель "Мир" і торгово-розважальний комплекс "Приозерний" в Дніпрі.

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