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24 квітня • оновлено в 17:04
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ПриватБанк виплатив до копійки мільярдні борги колишніх власників

2.3т
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ПриватБанк повністю розрахувався з боргами за кредитами рефінансування на загальну суму 7,6 млрд гривень, які колишній власник банку Ігор Коломойський взяв у НБУ до націоналізації установи.

Ці гроші колишні власники банку позичали у НБУ, аби утримати його на плаву. Останній платіж в розмірі 2,34 млрд грн було виплачено 22-23 квітня, повідомив "Фінбаланс". Перед цим гроші було перераховано в кінці березня (2,2 млрд грн) і в кінці лютого (3 млрд грн).

ПриватБанк віддав борги Коломойського

ПриватБанк віддав борги Коломойського

"Обсяг боргових зобов`язань перед регулятором по відповідним позикам скоротився до нуля. На початок 2017 року – тобто фактично відразу після націоналізації – обсяг боргових зобов'язань ПриватБанку перед регулятором становив 18 млрд грн", – йдеться в публікації.

Видання зазначає, що раніше "Приват" утримувався від погашення рефінансування, поручителями за яким були Ігор Коломойський і пов'язані з ним компанії, сподіваючись стягнути гроші з них.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Київський апеляційний суд в середу, 15 квітня, залишив в силі постанову судді Печерського районного суду щодо фактичного стягнення з державного ПриватБанку $259 млн на користь офшорних компаній, пов'язаних з сім'єю Суркісів.

Фірма "Арлан", кінцевими власниками якої є бізнесмени Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов, відсудила у ПриватБанку 17,3 грн.

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Автор
Андрій Довгань
Тема
націоналізація ПриватБанку
Особа
Ігор Коломойський
Місце
Україна
Теги
національний банк України ПриватБанк
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Економіка Ринки та компанії

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