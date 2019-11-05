ПриватБанк продадуть, а з МВФ вже готують меморандум: у Кабміні розповіли про нові переговори

Кабінет міністрів разом із МВФ розробляє новий меморандум про співпрацю. Програма буде розрахована на три роки й може стати останньою для України.

Про це в інтерв'ю "ЕП" заявила міністерка фінансів Оксана Маркарова. На питання про подальшу долю ПриватБанку, що також хвилює МВФ, вона повідомила: фінустанову розвиватимуть, а після продадуть.

"Будь-які зворотні рухи з Приватбанком не відповідають нашим стратегічним планам як у борговому, так і в банківському напрямках. Щодо нього в нас чітка стратегія: ми його розвиваємо як державний банк, мінімізуємо втрати держави від докапіталізації і в майбутньому повертаємо шляхом прозорої приватизації", – сказала Маркарова.

Всього в 2019 році Україна має виплатити Фонду 1,3 млрд СПЗ або майже 1,8 млрд доларів

Поточна програма з МВФ мала діяти доти, доки не сформується новий уряд. Однак парламентські вибори провели достроково, Кабмін сформували раніше, тому з'явилася потреба в нових переговорах.

"Усі країни, що користувалися допомогою МВФ, проходили шлях реформ і виходили на такий рівень економічного розвитку, на якому вже не потребували цих програм. Ми опрацьовуємо проєкт меморандуму. Рухаємося швидко", – розповіла Маркарова.

Також вона висловила намір "щоб це була наша остання програма з МВФ у позитивному сенсі цього слова". Мовляв, країна зможе обійтися без дешевих кредитів.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

ПриватБанк у грудні 2017 року подав позов до Високого суду Лондона на Ігоря Коломойського, Геннадія Боголюбова, а також компанії Teamtrend Ltd., Trade Point Agro Ltd., Collyer Ltd., Rossyan Investing Corp., Milbert Ventures Inc. і ZAO Ukrtransitservice Ltd., які, ймовірно, належить їм.

Тоді ж Високий суд Лондона виніс постанову про арешт активів колишніх акціонерів ПриватБанку в усьому світі. Суд водночас зобов'язав Коломойського розкрити інформацію про всі свої активи обмеженому колу осіб, котрі безпосередньо беруть участь у розгляді справи. Відповідне рішення ухвалили на підставі наданих доказів щодо виведення з українського банку 2 млрд доларів.

18 квітня Окружний адміністративний суд Києва визнав незаконною і скасував націоналізацію ПриватБанку. Так, він задовольнив позов ексвласника фінустанови Ігоря Коломойського до Національного банку і Кабінету міністрів.

Пізніше ПриватБанк оскаржив рішення Окружного адмінсуду Києва про незаконність процедури націоналізації банку.

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