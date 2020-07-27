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Приватбанк подав ще один позов проти колишніх власників

Ярослав Маркін
Ярослав Маркін
Ринки та компанії
2,6 т.
Суд щодо Приватбанку

Приватбанк подав ще один позов проти колишніх власників. Колаж Обозревателя

Приватбанк у липні 2020 року подав ще один позов до Канцлерського суду Делавера (США) проти колишніх власників.

У цьому суді перебуває поданий раніше позов проти них і пов'язаних із ними компаній. Про це з посиланням на пресслужбу установи повідомив "Інтерфакс-Україна".

"У другому доповненні Приватбанк розвинув і поліпшив свою правову аргументацію і доказову базу в світлі позиції, зайнятої відповідачами", – сказано в повідомленні.

У пресслужбі зазначили, що доповнення не передбачає збільшення суми потенційних позовних вимог, уточнивши, що наразі Приватбанк формально не заявив жодних конкретних сум до стягнення, а сума сумнівних транзакцій, заявлених у позові, з урахуванням першого доповнення становить близько $750 млн.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Приватбанк виграв апеляцію в Лондонському суді в суперечці з колишніми власниками. Це автоматично продовжило всесвітній арешт їхнього майна. Держбанк тепер може відсудити в Коломойського й Боголюбова близько $3 млрд (сума позову плюс відсотки). Водночас результат справи не залежатиме від ситуації із судами в Україні.

  • 17 жовтня в Господарському суді Києва вирішили відкласти справу про повернення акцій Приватбанку колишнім власникам до вирішення іншої подібної справи в Україні.

  • 18 квітня Окружний адміністративний суд Києва визнав незаконною і скасував націоналізацію Приватбанку. Так він задовольнив позов ексвласника фінустанови Ігоря Коломойського до Національного банку і Кабінету міністрів.

  • Пізніше Приватбанк оскаржив рішення Окружного адмінсуду Києва про незаконність процедури націоналізації банку.

  • Англійський суд призначив розгляд позову Приватбанку проти колишніх власників на 1 березня 2022 року. Водночас сам процес триватиме близько 13 тижнів, відповідно, вердикт можна буде почути тільки через два роки.

  • Північний апеляційний госпсуд відмовив Приватбанку і залишив у силі рішення Господарського суду Києва, який заборонив установі повертати або витребувати 247 АЗС, переданих банком у лізинг фірмам, пов'язаним із групою "Приват".

СШАнаціоналізація ПриватБанкуПриватБанкГеннадій БоголюбовІгор Коломойський
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