"ПриватБанк" можуть повернути екс-власникам? Що буде з курсом і соцвиплатами

В Україні серйозно заговорили про денаціоналізацію "ПриватБанку". Господарський суд Києва 16 квітня оголосив перерву до 7 травня 2019 року в справі за позовом екс-акціонерів. Питання щодо скандального банку відкладене до закінчення президентської гонки.

Чи може "ПриватБанк" повернутися до колишніх власників і що буде з економікою України в цьому випадку — розбирався OBOZREVATEL.

Головне:

Справа щодо "ПриватБанку" вкотре переноситься. Її розглянуть уже після президентських виборів у травні 2019 року;

Гіпотетично повернення "ПриватБанку" колишнім власникам Геннадію Боголюбову й Ігорю Коломойському можливе, але вкрай малоймовірне.

У Національному банку заявляють: зворотний відлік уже неможливий і ситуація вирішена.

У чому суть позову

У справі про націоналізацію "ПриватБанку" є одразу дві генеральні позовні лінії. Перша стосується позапланової перевірки банку в жовтні 2016 року. Друга — безпосередньо націоналізації в грудні 2016-го. Рішення щодо перевірки ухвалено — вона була визнана незаконною.

На цьому етапі Національний банк України в Апеляційному суді оскаржує це рішення. Якщо НБУ програє апеляцію, то юристи екс-власників банку отримають можливість довести незаконність переходу до держави "ПриватБанку".

"ПриватБанк"

Паралельно йдуть судові тяжби і в контексті позову про можливу незаконну націоналізацію фінустанови. Під час слухань 9 квітня позивачі заявили клопотання про розширення переліку своїх вимог пункту про повернення їм акцій "ПриватБанку", і суд задовольнив це клопотання.

Одночасно суд відхилив клопотання Мінфіну, який просив залишити позовну заяву без розгляду. На думку міністерства, у матеріалах справи відсутні будь-які докази наявності права власності Коломойського і Triantal на акції "ПриватБанку".

Це всього лише суд першої інстанції, і навіть після рішення будуть довгі місяці позовів, аж до Верховного Суду.

Суди щодо "ПриватБанку" проходять по всьому світу: служителі Феміди у Великобританії, Україні і Швейцарії намагаються розібратися, чи були порушення з боку влади і чи винні екс-власники у нібито виведенні коштів.

Чи можлива націоналізація "ПриватБанку"?

Економіст Олексій Кущ стверджує, гіпотетично повернення "ПриватБанку" колишнім власникам можливе, але малоймовірне. По-перше, їм це не потрібно. Банк помітно втратив за останні 3 роки з моменту націоналізації: кредитний портфель скоротився до 50 мільярдів гривень, а зобов'язання перед фізичними та юридичними особами перевищують 200 мільярдів. Єдиний елемент стабільності банку — 140 мільярдів гривень, які свого часу внесла держава.

"Програма максимум для колишніх власників — отримати компенсацію. Програма мінімум — визнати націоналізацію незаконною. Це робиться для того, щоб отримати хороші позиції перед переговорами з новим урядом уже восени. За допомогою цього екс-власники зможуть домогтися певних преференцій у своєму бізнесі, можливо, у тій самій "Укрнафті", — пояснив OBOZREVATEL економіст.

ТСН

Якщо розглядати варіант повної перемоги колишніх власників — повернення банку, а також виплату компенсації — 2 мільярди доларів, то це загрожує катастрофою. В цьому випадку банківська система завалиться, курс валют значно зміниться, а депозити заморозять. Правда, економіст запевняє, такий варіант не влаштовує нікого, і він вкрай малоймовірний.

До слова, в Національному банку кажуть: зворотний відлік уже неможливий і ситуація вирішена. Крім того, мовляв, якби банк не націоналізували, його б треба було просто закрити. А адвокат Георгій Стець зазначає, що в законодавстві не прописана процедура повернення активів після націоналізації.

Дивіться відео за темою:

Що буде з курсом і банками

Якщо колишні власники програють державі справу — на курс це ніяк не вплине. Аналогічний ефект буде і у випадку визнання націоналізації банку незаконною. Глобальних змін для економіки не очікується.

Новини Активи Коломойського і Ко заморозили по всьому світу

Як уже сказано вище, банк власникам не особливо потрібен. Зараз за всі проблемні зобов'язання відповідає держава, а після повернення відповідальність перейде на них.

Апокаліпсис може настати лише в одному випадку, якщо крім повернення банку, державі доведеться виплачувати і компенсацію.

"На практиці це неможливо, жоден міністр фінансів не підпише рішення. Якщо ми все ж уявимо такий варіант розвитку подій, це катастрофа для економіки. Більше 60% всіх вкладів фізосіб у банківській системі сконцентровані в декількох державних банках. 170 мільярдів гривень у "ПриватБанку".

Дестабілізація з найбільшим банком буде пов'язана з масовим відтоком грошей, НБУ доведеться або вмикати друкарський верстат і повертати всім гроші, або заморозити всі виплати. За ефектом доміно зруйнуються повністю всі сфери, населення в одну мить може збідніти вдвічі", — застерігає Олексій Кущ.

Чи вплинуть президентські вибори на рішення суду?

Згідно із законом, президент прямо не має ніякого відношення до цього питання. По-перше, він не суддя і не має права впливати на судову гілку влади. По-друге, як зазначено вище, найбільш апокаліптичний сценарій "поховає" економіку країни, що є прямою загрозою національній безпеці.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал