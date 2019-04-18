ПриватБанк може отримати нового власника: названо умову

ПриватБанк, націоналізацію якого визнали незаконною, може отримати нового власника тільки в одному випадку – якщо його купить міжнародний інвестор із відмінною репутацією.

Про це розповів голова незалежної наглядової ради банку Енгін Акчакоча в своєму коментарі для "Дзеркала тижня".

"Слід максимізувати ринкову вартість банку і вигідно продати його надійному інвестору до 2022 року. Єдиний спосіб змінити власника банку – продати його міжнародному інвестору з гарною репутацією. Не менш важливо також повернути кошти, виведені з банку колишніми власниками", – пояснив він.

Необхідність продажу Акчакоча обґрунтував бажанням наглядової ради повернути майже 160 млрд грн, "якими змучена війною країна декапіталізувала банк перед обличчям краху економіки".

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Він наголосив, що незалежно від результатів президентських перегонів в Україні, ПриватБанк не зупиниться в своєму прагненні досягти справедливості.

Глава наглядової ради також зазначив, що банк більше двох років бореться з колишніми акціонерами в українських і міжнародних судах, вимагаючи відшкодування збитків.

"Ми не закриваємо очі, не спускаємо на гальмах важливі питання, не миримося з "телефонним" правом. Саме для того, щоб протистояти подібним ризикам, і було реалізовано повне перезавантаження системи корпоративного управління в ПриватБанку", – підсумував Акчакоча.

Енгін Акчакоча Укрінформ

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше посольство США відреагувало на скасування націоналізації ПриватБанку, висловивши підтримку Національному банку України.

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