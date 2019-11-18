Німеччина вирішила долю газопроводу Путіна: Пристайко назвав причину підтримки

Позиція Німеччини щодо будівництва "Північного потоку-2" ґрунтується винятково на її економічних інтересах, і Україна працює над тим, щоб знайти з нею компроміс.
Про це заявив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко, передає "РБК-Україна". Так він відповів на запитання, чи означає нещодавнє рішення Бундестагу щодо газопроводу, що кон'юнктура змінюється не на користь України.
За словами Пристайка, Німеччина відкрито говорила багато разів, що це її економічний проєкт, в який вона вклала багато коштів і який хоче довести до кінця. Він має допомогти німцям диверсифікувати джерела енергії. Україна ж займає протилежну позицію.
"Вони це розуміють і говорять: це той випадок, коли і ми з вами не погоджуємося. Наше завдання – знайти певний компроміс у цьому випадку, німці шукають цей компроміс і готові до нього. Меркель неодноразово говорила, що передумова завершення будівництва "Північного потоку-2" – це гарантування певного обсягу прокачування через українські трубопроводи. Це компроміс, навколо якого ми зараз працюємо", – сказав Пристайко.
Схема "Північного потоку-2"
Німеччина підтримує "Північний потік-2"
Як раніше повідомляв OBOZREVATEL:
Комітет Сенату США у липні ухвалив законопроєкт про введення санкцій проти компаній і приватних осіб, які беруть участь у будівництві газопроводу "Північний потік-2" із Росії до Німеччини.
Адміністрація Дональда Трампа вважає, що цей проєкт посилить економічний вплив Москви на Європу.
Проєкт зіткнувся з юридичними викликами з боку Європи, яка змінює свої енергетичні правила, зокрема регулювання цього газопроводу.
Однак 30 жовтня Данія видала дозвіл на будівництво газопроводу "Північний потік-2" у виключній економічній зоні країни. Магістраль пройде на південний схід від острова Борнгольм, заявили представники Данського енергетичного агентства.
Парламент Німеччини ухвалив поправки до газової директиви Європейського Союзу, які зобов'яжуть власників газопроводу "Північний потік-2" узгодити його з вимогами ЄС.
15 листопада стало відомо, що польська державна нафтогазова компанія PGNiG звернеться до суду, якщо Німеччина не врахує інтереси країни при імплементації газової директиви ЄС щодо "Північного потоку-2".
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