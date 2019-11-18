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18 листопада • оновлено в 12:43
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Німеччина вирішила долю газопроводу Путіна: Пристайко назвав причину підтримки

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Позиція Німеччини щодо будівництва "Північного потоку-2" ґрунтується винятково на її економічних інтересах, і Україна працює над тим, щоб знайти з нею компроміс.

Про це заявив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко, передає "РБК-Україна". Так він відповів на запитання, чи означає нещодавнє рішення Бундестагу щодо газопроводу, що кон'юнктура змінюється не на користь України.

За словами Пристайка, Німеччина відкрито говорила багато разів, що це її економічний проєкт, в який вона вклала багато коштів і який хоче довести до кінця. Він має допомогти німцям диверсифікувати джерела енергії. Україна ж займає протилежну позицію.

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"Вони це розуміють і говорять: це той випадок, коли і ми з вами не погоджуємося. Наше завдання – знайти певний компроміс у цьому випадку, німці шукають цей компроміс і готові до нього. Меркель неодноразово говорила, що передумова завершення будівництва "Північного потоку-2" – це гарантування певного обсягу прокачування через українські трубопроводи. Це компроміс, навколо якого ми зараз працюємо", – сказав Пристайко.

Схема "Північного потоку-2"

Схема "Північного потоку-2"

Німеччина підтримує "Північний потік-2"

Німеччина підтримує "Північний потік-2"

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Тема
Північний потік - 2
Особа
Вадим Пристайко
Місце
Німеччина
Тег
транзит газу
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Михайлов Виталий
Михайлов Виталий
Газопровод в Германию, какие тупые еще вопросы есть?))) Какие вы жалкие попрошайки)))
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Бухгалтер Борис
Бухгалтер Борис
Он сам понял, что сказал?
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Карпов Стас
Карпов Стас
Уже подсчитывали, что с учетом Турецкого и СП-2, через Украину все равно будут качать 10-30 млрд кубов российского газа в год. Это до постройки СП-3 и ещё одной нитки Турецкого потока, т.е. еще 2-3 года
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Карпов Стас
Карпов Стас
Карпов Стас, а дальше УГЛУ останется пустой
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