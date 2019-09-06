У порту Маріуполя пояснили, навіщо купили Land Cruiser Prado

Позашляховик Land Cruiser Prado за 1,4 млн гривень, який придбали в Маріупольському порту, призначений для поїздок керівництва по поганих дорогах.

Так в компанії пояснили розкішну покупку, яку зробили в кінці серпня через тендер на ProZorro. Про це повідомляє ЦТС.

"В кінці серпня на українських медіа-ресурсах з'явилася інформація про покупку Маріупольським портом двох автомобілів. ... Закупівля авто з певними характеристиками обгрунтована наявними потребами замовника з урахуванням виконання службових завдань, термінових відряджень на далекі відстані, незадовільним станом дорожнього покриття на заміських дорогах, помірними експлуатаційними витратами, надійністю і високим рівнем безпеки", – розповіли в "Маріупольському морському торговельному порту".

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Там запевняють, що тендер провели без порушень, а дешевший автомобіль (Land Cruiser Prado за 1,25 млн грн) не купили через те, що він не відповідав технічним характеристикам і пропонувався і інший комплектації.

"А саме відсутні задній міжколісний диференціал підвищеного тертя, BSM (система моніторингу сліпих зон), RCTA (система попередження про поперечному русі ззаду)", – говорять на держпідприємстві.

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