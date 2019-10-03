"У разі пред'явлення документа": у "ДНР" пояснили, кому даватимуть пенсії

Громадяни України, які мешкають на тимчасово окупованих бойовиками "ДНР" територіях Донецької області, і далі зможуть отримувати місцеві пенсії за українськими паспортами.

Про це заявила голова "пенсійного фонду ДНР" Галина Сагайдакова, передає сепаратистський телеканал "Юніон".

За її словами, змін у "законодавстві ДНР" не було, тож достатньо лише пред'явити документ, що посвідчує особу. Це може бути паспорт громадянина України або "паспорт ДНР".

Так вона прокоментувала інформацію про те, що з 2020 року право на виплати може залишитися тільки у тих, хто оформить паспорти, видані бойовиками.

Пенсії в "ДНР" Корреспондент.нет

Як повідомляв OBOZREVATEL, з 2020 року окупанти будуть позбавляти пенсій людей, які не проживають на території "ДНР" і не мають місцевого паспорта.

В Україні з 1 грудня на 740 грн підвищать виплати тим пенсіонерам, які зараз отримують максимальні суми. Водночас найбідніші українці на заслуженому відпочинку отримають надбавку на 74 грн.

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