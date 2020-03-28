Презервативи через карантин можуть закінчитися в усьому світі – Вloomberg

Найбільший в світі виробник презервативів попередив про глобальний дефіцит, оскільки поставки впали майже на 50%, а його запаси розраховані ще на два місяці.

Про це повідомляє видання Вloomberg. Компанія Karex Bhd., яка виробляє 20% всіх презервативів в світі, через карантин скоротила своє виробництво (частина співробітників залишається вдома), при цьому попит на їх продукцію зріс майже в два рази. Це може привести до того, що вже найближчим часом презервативи стануть дефіцитом у всьому світі.

презерватив 24

Відзначимо, тільки згадана компанія випускає понад 5 мільярдів презервативів в рік і експортує їх в більш ніж 140 країн. Презервативи також можуть стати набагато дорожче. "Ми як і раніше виплачуємо усім нашим працівникам повну зарплату, але працювати потрібно в два рази швидше, тому, як правило, зростання витрат відбувається", – відзначили в компанії.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!