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28 березня • оновлено в 11:09
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Презервативи через карантин можуть закінчитися в усьому світі – Вloomberg

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Найбільший в світі виробник презервативів попередив про глобальний дефіцит, оскільки поставки впали майже на 50%, а його запаси розраховані ще на два місяці.

Про це повідомляє видання Вloomberg. Компанія Karex Bhd., яка виробляє 20% всіх презервативів в світі, через карантин скоротила своє виробництво (частина співробітників залишається вдома), при цьому попит на їх продукцію зріс майже в два рази. Це може привести до того, що вже найближчим часом презервативи стануть дефіцитом у всьому світі.

презерватив

презерватив

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Відзначимо, тільки згадана компанія випускає понад 5 мільярдів презервативів в рік і експортує їх в більш ніж 140 країн. Презервативи також можуть стати набагато дорожче. "Ми як і раніше виплачуємо усім нашим працівникам повну зарплату, але працювати потрібно в два рази швидше, тому, як правило, зростання витрат відбувається", – відзначили в компанії.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
Карантин в Україні
Теги
дефіцит карантин
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Ivani Rezo
Ivani Rezo
Готов обойтись без хлеба водки и сигарет но не без женщин
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Ivani Rezo
Ivani Rezo
Это апокалипсис !
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Економіка Ринки та компанії

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