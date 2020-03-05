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6 березня • оновлено в 00:52
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/ Ринки та компанії

Прем'єр Шмигаль підтримав референдум про продаж землі іноземцям

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Новий прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що питання продажу землі іноземцям має вирішуватися тільки шляхом проведення референдуму.

Свою позицію з цього питання глава уряду висловив в ефірі програми "Право на владу".

Денис Шмигаль підтримав всеукраїнський референдум з продажу землі іноземцям

Денис Шмигаль підтримав всеукраїнський референдум з продажу землі іноземцям

"Можливість продажу землі іноземцям або іноземним компаніям повинна вирішуватися виключно і тільки на всеукраїнському референдумі", – сказав він

При цьому, Шмигаль вважає, що українці повинні мати право самостійно розпоряджатися землею. А з приводу продажу державної землі – потрібні дискусії у Верховній Раді.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Володимир Зеленський заявив, що р инок землі в Україні може бути відкритий вже в жовтні поточного року.

Верховна Рада 13 листопада підтримала законопроект про ринок землі (№2178-10) в першому читанні. Таким чином, вже в жовтні 2020 року, якщо парламентарії встигнуть до кінця року розглянути законопроект у другому читанні, українці зможуть продавати і купувати землю.

До другого читання в законопроект про ринок землі внесли 4 тисячі правок.

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Читайте всі новини по темі "Ринок землі в Україні" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Юрій Сергієнко
Тема
Ринок землі в Україні
Особа
Денис Шмигаль
Місце
Україна
Тег
Кабінет Міністрів України
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Сергеев Артем
Сергеев Артем
ни рабы!
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