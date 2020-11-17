Працівників підприємств можуть зобов’язати інформувати роботодавців про зміну місця проживання. Це передбачено законопроектом № 4370 внесеним до Верховної ради 12 листопада.

Так, фізичні особи – платники податків, які є працівниками, незалежно від організаційно-правових форм підприємства, будуть зобов’язані подавати роботодавцю відомості про зміну податкової адреси протягом місяця з дня виникнення таких змін шляхом подання відповідної заяви за формою та у порядку, визначеними Мінфіном.

Зі свого боку роботодавці повинні будуть перераховувати ПДФО за місцем податкової реєстрації такого платника, а не за місцем своєї реєстрації чи реєстрації відокремленого підрозділу. Зазначені зміни запроваджуються у зв'язку із проведенням реформи децентралізації та оновлення системи формування доходів місцевих бюджетів.

Редакція сайту не несе відповідальності за зміст блогів. Думка редакції може не збігатися з авторською.