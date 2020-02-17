Кому найскладніше знайти роботу в Києві: названо професії

Найскладніше в Києві знайти роботу топ-менеджерам і адміністративним службовцям.

Про це свідчать дані Київського міського центру зайнятості, передає УНН. При цьому станом на початок лютого 2020 року майже 89% безробітних на обліку – це професійні фахівці.

Пошук роботи

"На початок лютого на обліку в столичній службі зайнятості майже 89% безробітних – професійні фахівці, разом з цим серед вакансій, отриманих від роботодавців, лише 34% – для відповідної категорії", – йдеться в повідомленні.

За інформацією служби зайнятості, в середньому на одну вакансію претендують три професійних фахівця, а серед тих, хто займав керівні посади – 12 осіб.

"Найбільші труднощі з працевлаштуванням відчувають адміністративні службовці та топ-менеджери – директори і заступники директорів, начальники відділів, головні бухгалтери, фахівці державної служби, менеджери з персоналу", – повідомило видання.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у найближчі кілька років в світі з'явиться 6,1 млн нових робочих місць. Їх створять 96 нових робочих професій, які об'єднують як сучасні цифрові технології, так і людська праця.

Збиткові державні шахти в Україні закриватимуть, а їх співробітникам доведеться шукати нову роботу.

У 2020 році в Україні найпростіше буде знайти роботу айтішнику, продажнику, піарнику, фармацевту, маркетологу, бухгалтеру, шиномонтажнику або робочому (слюсарю, штукатуру, вантажникові і так далі).

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